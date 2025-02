Rector de la UDG será el próximo subsecretario de Educación Superior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de cuatro meses de iniciada la actual administración, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, a invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo subsecretario de Educación Superior será Ricardo Villanueva Lomelí, actual rector de la Universidad de Guadalajara (UDG).

Sin embargo, el abogado, maestro en Derecho y doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España, asumirá el cargo hasta el 1 de abril, luego de terminar su actual cargo, el 31 de marzo.

El anuncio del próximo funcionario lo hizo el titular de la SEP, Mario Delgado, en sus redes sociales:

“Con gusto anunciamos que nuestra presidenta, @Claudiashein, ha invitado al Dr. Ricardo Villanueva, quien está por concluir un provechoso periodo como rector de la @udg_oficial, a que se incorpore a la Secretaría de Educación Pública como Subsecretario de Educación Superior, a partir del 1° de abril”.

Según el expresidente nacional de Morena, la experiencia de Villanueva Lomelí “será de gran ayuda en este camino para que cada vez más jóvenes tengan acceso a la educación superior y puedan cumplir sus sueños”.

Añadió que el próximo subsecretario de Educación Superior ha hecho una “gran labor” en la UDG, al incrementar los espacios para los jóvenes de educación media superior y superior.

“La experiencia de Ricardo como rector va a ser muy útil en la relación que tenemos con todas las instituciones de Educación Superior, para comprometerlas con el objetivo que persigue nuestra presidenta, de que cada vez más jóvenes tengan acceso a la educación superior en beneficio de nuestro país”, aseguró.

En el video difundido por Delgado junto con Villanueva, éste agradeció a la presidenta Sheinbaum por la oportunidad de dedicar su empeño a trabajar por los jóvenes. Dijo que hará “un gran equipo” con el titular de la SEP.

En su favor, destacó que, a su paso por la UDG aumentó la matrícula en 50 mil espacios y ofreció: “el reto será que cada día más jóvenes accedan a un aula y que tengan la oportunidad de estudiar”.

Innovar, el compromiso

Por su parte, en su cuenta de X, el aún rector de la UDG, Ricardo Villanueva, anunció su nombramiento:

“Agradezco infinitamente la confianza que me da la presidenta de México, la Dra. @Claudiashein y el secretario de educación @mario_delgado, para sumarme a su equipo de trabajo como subsecretario de educación superior”.

Según reflexionó, “el mundo está cambiando aceleradamente, la educación superior debe estar a la altura y velocidad de estos cambios, pues es una herramienta poderosa para combatir la desigualdad y muchas de las realidades a las que nos enfrentamos como nación y como humanidad”.

El académico ofreció poner “todo” su empeño “en innovar y acercar la educación a todas y todos los jóvenes de México”.

Agradezco infinitamente la confianza que me da la presidenta de México, la Dra. @Claudiashein y el secretario de educación @mario_delgado, para sumarme a su equipo de trabajo como subsecretario de educación superior.



¿Quién es Ricardo Villanueva?

De acuerdo con la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí es profesor titular de tiempo completo, con perfil PRODEP en la Universidad de Guadalajara. Es Abogado y Maestro en Derecho, con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la propia universidad.

Es Maestro en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España, institución en la que obtuvo el Doctorado en Tecnología Educativa. Cuenta con un Post doctorado en el Training Program on Applied Research for Public Organizations Non-Profit, and Education Sectors por la Universidad de Nuevo México, en Alburquerque, Estados Unidos.

Además de la academia, Villanueva Lomelí ha desempeñado diversos cargos políticos en el gobierno de Jalisco, entre ellos: empleado administrativo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; jefe de la Oficina de la Presidencia del Ayuntamiento de Guadalajara (2009-2012); secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (2013-2014); regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara (2015-2016); y rector del Centro Universitario de Tonalá (2016 -2019).

Ha participado en más de 23 libros y publicaciones, además de guiar diversos proyectos de investigación.

A mediados de enero pasado, Ricardo Villanueva Lomelí fue reconocido con el primer lugar nacional de desempeño en la sexta edición del Ranking de Rectores de Universidades Públicas, con una aprobación de 65% en su desempeño, según el sitio C&E Mexico.

Desde el inicio de su administración, la presidenta Sheinbaum Pardo ofreció impulsar la educación superior en México con la creación de 300 mil lugares en distintas universidades del país para alentar a los jóvenes a estudiar una licenciatura y posgrados. Dichos espacios, dijo, serán abiertos, principalmente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Instituto Tecnológico Nacional de México y la Universidad Benito Juárez.