"Dicen que construí un bar ahí en Los Pinos": Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón sostuvo una charla con el presentador Yordi Rosado donde habló sobre los señalamientos que se hicieron durante el sexenio sobre su presunto alcoholismo.

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado desmiente el rumor de que tomaba durante su mandato. Dio más de 3000 discursos y jamás se le vio como decía Federico Arreola: tomado. @FelipeCalderon hablando al punto. #México #sexenio || pic.twitter.com/c8vTgehYAh — Carlos Quiñones (@sabio28) February 17, 2025

“Es una gran mentira, por supuesto que no, tengo una vida absolutamente sana, practico ejercicio y nunca he fallado a la presidencia”, aseguró.

Calderón sostuvo que él lleva una vida “absolutamente sana, practico ejercicio, mira, nunca he faltado, como presidente nunca falté a ningún evento, nunca llegué tarde, di más de 3 mil discursos como presidente, nunca hubo una incoherencia, sobre todo en este mundo de celulares, la verdad es que ha sido una calumnia”.

El exmandatario aseguró que durante su sexenio no robó “ni un solo centavo” así como no cometió delito alguno.

La entrevista con el expanista se estrenó la noche del domingo, donde además de abordar el tema del alcoholismo, el exmandatario relató las muertes de sus secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora.

El 4 de noviembre de 2008, Juan Camilo Mouriño falleció cuando el Learjet 45 en el que viajaba .

El 11 de noviembre de 2011, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, murió cuando el helicóptero Súper Puma en el que viajaba rumbo a Morelos se desplomó en Chalco.

Señalamientos

En febrero de 2011, el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, suspendió la sesión de ese día, debido a que legisladores del PT colocaron en el recinto una manta en la que acusaban de borracho al presidente Felipe Calderón.

Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas desdoblaron una manta y la colocaron justo enfrente de la Mesa Directiva. La manta rezaba: “¿Tu dejarías que un borracho manejara tu auto? ¿Verdad que no? ¿Por qué dejas que maneje tu país”. A un lado de la frase estaba una fotografía de Felipe Calderón, supuestamente en estado de ebriedad.

La acción generó malestar entre los panistas, quienes a través de su vicecoordinador, Alberto Pérez Cuevas, exigieron el retiro de la manta “por falta de respeto a las instituciones”.

Las cartas de Castillo Peraza

En su libro “Calderón de cuerpo entero”, (Grijalbo 2012) el periodista Julio Scherer García preguntó del tema a personajes como Carlos Castillo Peraza (1947-2000), pero éste respondió: “sobre eso no voy a hablar”. Señaló que uno de los amigos de Calderón en el PAN le confió una carta de Castillo Peraza a Calderón, fechada el 31 de octubre de 1997, donde le reprochaba su conducta pública y privada.

Entre otras palabras, le escribió: “Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita anoche, sin siquiera haber avisado y me dolió y preocupó haberme enterado, por boca de subalternos menores, que el presidente del partido salió de la oficina ‘muy bien servido’”.

En octubre de 2019, Proceso publicó dos cartas de Castillo Peraza a Calderón que describían la personalidad del expresidente.

“Castillo Peraza describe en una de las cartas el talante prepotente, colérico y receloso de Calderón, pero también algo que debería ser motivo de deliberación por ser de inobjetable interés público y que explica su estilo personal de ejercer el poder: El consumo inmoderado de alcohol”. Esta fue fechada el 31 de octubre de 1997.