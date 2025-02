“Tuve muchas amenazas”: Felipe Calderón revela que grabó video de despedida ante posible atentado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón reveló que recibió amenazas tras su estrategia para combatir el crimen organizado durante una entrevista con Yordi Rosado.

Además de compartir detalles de su cómo es su vida, Calderón afirmó que tras decidir enfrentar al crimen organizado tuvo muchas amenazas.

“Cuando eres presidente, para empezar, no te puedes hacer pato con una decisión elemental. O enfrentas a la delincuencia o la toleras. Yo tomé la decisión de enfrentar la delincuencia”, afirmó y admitió que tuvo "miedo" porque recibió muchas amenazas.

Contó que cuando tenía pocos meses en el gobierno recibieron una llamada al Campo Militar 1, su equipo de seguridad recibió una llamada anónima advirtiendo sobre un posible atentado contra el avión presidencial.

“A las dos de la mañana habló alguien al Campo militar número uno. Dijo que era exmilitar, que había desertado, que ese era su problema y que lo enfrentaba su conciencia, pero que lo estaban reclutando para disparar un lanzamisiles al avión presidencial”.

El panista comentó que el exmilitar que hizo la llamada justificó su advertencia diciendo que en su formación militar le habían enseñado que “el presidente representa a México” y que consideraba que este presidente estaba tomando decisiones correctas en su lucha contra la delincuencia.

Por lo que el Estado Mayor Presidencial evaluó la posibilidad de cancelar el viaje, pero Calderón decidió seguir adelante con su agenda.

Podemos cancelar el viaje, decir que hay mal tiempo... Pero si me voy empezando, me van a tomar la medida. Si es falso, me van a tomar la medida estos hijos de su madre. Y si es cierto, me van a disparar”, narró.

Por lo que mandaron primero el avión presidencial como señuelo y otro atrás donde viajaba Calderón rumbo a Tampico. Al llegar realizaron los eventos de su agenda de manera breve y regresaron rápidamente a la Ciudad de México.

El expresidente antes de viajar grabó un video para su familia por si algo malo le pasaba, diciendo que era feliz protegiendo a México, dirigido a su esposa, Margarita Zavala, y a sus hijos, en caso de que la amenaza se concretara: “María, Luis Felipe, Juan Pablo… Si ustedes llegan a ver este video, es que algo malo, muy malo pasó, pero quiero que me recuerden con Margarita, quiero que me recuerden siempre como alguien que estaba cumpliendo con su deber, que yo era alegre y yo era feliz cumpliendo, sirviendo a México y quiero que me recuerden siempre así”.

Cumplió con dos eventos y regresó a la Ciudad de México para evitar el atentado.

También recordó cuando murió Juan Camilo Mouriño y Lujambio, quienes pudieron haber sido presidentes, según Calderón.

El panista admite que tomó buenas decisiones y algunas cosas le hubiera encantado hacer distintas.

El operativo más emblemático de su gobierno ocurrió en Michoacán, donde ordenó el despliegue de fuerzas federales para combatir al crimen organizado, lo que más tarde sería llamado “la guerra contra el narco”. Su decisión fue ampliamente criticada y generó una escalada de violencia en el país. Sin embargo, el exmandatario sostuvo que su prioridad siempre fue la seguridad de los ciudadanos.

Calderón destacó que, para sobrellevar la presión y el miedo que implicaba su cargo, se apoyó en su familia, sus amigos y su fe. Reconoció que su esposa, Margarita Zavala siempre fue un pilar fundamental durante su administración y que sus hijos fueron su principal motivación para seguir adelante.

El expresidente contó que piensa seguir trabajando y ahorrando para su retiro, y que lo que quiere seguir luchando contra el cambio climático.

En el ámbito personal disfruta ver a sus hijos crecer, madurar, volver a la bicicleta, aprender a ser feliz.

“Yo soy una persona muy intensa, vivo con intensidad”, revela Calderón.