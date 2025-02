Dictamen sobre nepotismo y la no reelección avanza en comisiones del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen sobre la iniciativa de reforma en materia de nepotismo y de no reelección, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa -avalada por 22 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones- busca plasmar en la Carta Magna la prohibición de lo que se denomina "reelección inmediata", la cual consiste en aquellas personas que hayan obtenido un cargo de elección popular no podrán ser reelectas para un periodo inmediato posterior.

Además, el dictamen incorpora el término de "nepotismo electoral", que prohíbe la participación de personas para un cargo de elección popular que tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado.

Oposición señalan que falta una reforma más profunda

Durante la discusión, los senadores de oposición apoyaron la iniciativa, sin embargo, argumentaron que la incitativa no aborda de manera integral los principales problemas electorales.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara alta, Ricardo Anaya, afirmó que esta reforma no es como las dos pasadas, las cuales fueron creadas de manera integral y dialogadas con todas las fuerzas políticas.

“Lo que planteamos es: discutamos una reforma de manera integral, número uno, y dos, vayamos más allá, como ya lo planteó mi compañero Marko Cortés. Eel nepotismo se tiene que prohibir también en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial, en los organismos constitucionales autónomos. Entonces, vayamos adelante con una reforma que destierra el nepotismo de la política mexicana, pero vayamos mucho más allá del planteamiento que está establecido en esta iniciativa”, expresó.

Por su parte, la senadora de MC, Alejandra Barrales Magdaleno, enfatizó que la reforma está incompleta ya que no aborda un elemento fundamental en la política mexicana: los partidos políticos.

“Difícilmente alguien puede no estar en contra de que se prohíba a los senadores, diputados, alcaldes, a la propia presidencia de la república, que no se hereden sus cargos. Nos parece que es importante el entender que es de sentido común, sin embargo, vemos que es una propuesta incompleta, lo decimos porque deja fuera otras realidades que hoy se están viviendo en nuestro país. Por ejemplo, deja fuera a los partidos políticos. No les prohíbe a los partidos políticos heredar, pues lo que tiene que ver con estos espacios con estas funciones”, explicó.

El dictamen de reforma se discutirá en el Pleno de la Cámara de Senadores el próximo martes 25 de febrero.