“Estoy muy agradecido con Morena, me he sentido realmente acogido”: Miguel Ángel Yunes Márquez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador Miguel Ángel Yunes Márquez hizo oficial su afiliación a Morena esta tarde en el Senado de la República, donde se instalaron módulos para el registro y afiliación de legisladores oficialistas.

Flanqueado del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Miguel Ángel Yunes Márquez mostró tu credencial que lo acredita como militante del partido oficialista.

“Hay un gran agradecimiento por el partido, con el coordinador, el senador Adán Augusto López, con el presidente Fernández Noroña, con mis compañeras y compañeros senadores de morena, que me han abierto las puertas”, declaró el expanista.

“Me he sentido realmente acogido en un momento en mi vida en que decidí apoyar a la presidenta de la República, apoyar porque estoy convencido que México requiere una presidencia fuerte y eso requiere también tener un señor del Senado que respalde a presidencia, no podemos tener contraposición entre los diferentes poderes y estoy muy contento de estar aquí, me siento en casa, estoy convencido que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México y específicamente para Veracruz”, explicó.

Sobre el ahora morenista pesaba una orden de captura por los delitos de falsificación de documentos y fraude procesal, presuntamente cometidos en 2021, cuando pretendía contender por la alcaldía de Veracruz, por lo que ese mismo partido intentó detener la toma su protesta como senador en 2024.

Apenas unos meses después y durante el proceso de aprobación de la reforma Judicial, Yunes Márquez pidió licencia para ausentarse, por lo que su padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, lo suplió y votó a favor de la reforma al Poder Judicial, lo que les valió a ambos ser expulsados del PAN.

Ahora, el veracruzano informó que desistirá del proceso de impugnación contra el PAN tras expulsarlo por votar en favor de la enmienda, pues era un proceso estancado y no quería “quedarse en medio”, por lo que tomó esa decisión de vida.

“Ya no tiene sentido porque, realmente, desde hace algún tiempo estancado, no ha pasado absolutamente nada y esto era cuestión de tiempo. Yo le había comentado ya aquí al senador Adán Augusto que me quería afiliar; ya venía yo trabajando con el grupo legislativo de Morena desde hace muchos meses y no tenía sentido quedar en medio; que tenía que tomar una decisión, es una decisión de vida, es una decisión que tomo en conciencia”, detalló.