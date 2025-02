Trump alista una CIA más agresiva contra los cárteles mexicanos; espionaje y operaciones encubiertas

WASHINGTON (apro).-Operaciones encubiertas y espionaje dentro de México para combatir, desmantelar y recopilar información sobre los cárteles mexicanos del narcotráfico, es parte integral de un plan prepara la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), reportan medios de comunicación de Estados Unidos.

“Contrarrestar a los cárteles en México y a nivel regional es una prioridad para la CIA como parte de los amplios esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para acabar con la grave amenaza del narcotráfico. El director John Ratcliffe tiene la determinación de poner a trabajar a la experiencia exclusiva de la DEA en contra de este reto multifacético”, reporta en su primera plana el periódico The Washington Post, citando a un vocero de la CIA.

The CIA is developing plans to fulfill President Donald Trump’s campaign pledges to get tough on Mexico’s drug cartels, but critics warn of a backlash. https://t.co/CpKzQc5yzY