Angélica Rivera niega relación con Diego Klein; exige a revista Caras desmentir información

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La exprimera dama Angélica Rivera negó que exista una relación amorosa con el actor Diego Klein, con quien comparte créditos en la serie “Con esa misma mirada”’ y que es 19 años menor que ella, esto luego de la publicación de la revista Caras.

Rivera emitió un comunicado para negar la relación con su coprotagoniza Diego Klein, pues su interacción sería únicamente profesional.

“Respecto a la información publicada en la revista CARAS, deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso. Como colegas, he tenido el honor de compartir con Diego un proyecto muy especial y formativo”, explicó.

"La mentira preocupa porque no entendiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista”, recalcó.

Tras esto, Caras anunció que revelaría pruebas del noviazgo entre la exesposa de Enrique Peña Nieto y su colega en la producción de Vix.

“La Revista Caras ha visto el comunicado de la Sra. Angélica Rivera. Ante ello, informamos que mantenemos nuestra investigación periodística respecto de su noviazgo con Diego Klein. Mañana daremos una ampliación de las evidencias del caso”, recalcó.

La Revista Caras ha visto el comunicado de la Sra. Angélica Rivera. Ante ello, informamos que mantenemos nuestra investigación periodística respecto de su noviazgo con Diego Klein. Mañana daremos una ampliación de las evidencias del caso. pic.twitter.com/JHYnlkcrKs — CARAS (@CARASmexico) February 20, 2025

El nuevo proyecto

La nueva versión de las exitosas telenovelas “Señora Isabel”, la original de Colombia, y la mexicana “Mirada de Mujer” sobre una ama de casa de mediana edad cuyo esposo la deja por una mujer más joven, tras lo cual la protagonista se enamora de un hombre también más joven.

Esta producción está protagonizada por Rivera, Iván Sánchez y Diego Klein, Ivanna Castro, Nicolás Haza y Sofía Castro, hija de la exprimera dama. La producción estuvo a cargo de Argos y Epigmenio Barra, también productor de la primera versión mexicana.