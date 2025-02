Filtran audios de Lucio "N" confesando a su madre el abandono de su bebé en Tultitlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de la primera audiencia contra los padres del bebé abandonado en el Estado de México, se filtraron presuntos audios que Lucio “N”, el padre, le habría enviado a su propia madre después de supuestamente dejar al recién nacido en una bolsa de plástico sobre la calle.

El domingo 16 de febrero, se les dictó prisión preventiva justificada a Diana Jaciel “N” y Lucio David “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa. Luego de la noticia, se filtraron audios de WhatsApp en los que el joven, de 18 años, supuestamente le relató a su madre, Dulha Utrera, lo que sucedió luego de abandonar a su bebé.

El presentador de noticias, Nacho Lozano difundió por medio de redes sociales algunos fragmentos de las notas de voz en las que el presunto Lucio le confesó a Utrera haber cometido el acto del que se le acusa y explicó lo que sucedió después de hacerlo:

“Estábamos nosotros en el cuarto, bueno ahí donde me quedaba con ella, y bajó su tío, bajó su mamá. Me preguntaron que qué hice y les dije no, pues ¿por qué? Y me enseñaron la publicación", aseguró el joven.

Relató que, tras la viralización del video del abandono del recién nacido, la familia de su pareja lo agredió verbal y físicamente; después lo corrieron de su casa:

"Me empezaron a decir de cosas. La señora (madre de Diana Jaciel "N") nada más me dijo ‘yo quiero que te vayas, ya no te quiero volver a ver. Agarra todas tus cosas que no vas a regresar aquí' (...) Su tío de mi pareja nada más me dio una cachetada”.

Informó que no pudo sacar sus documentos, pues salió rápidamente del hogar de Diana:

“Agarre lo que pude, te digo que no pude agarrar ni mis documentos, solo agarre mi cartera, que es donde traigo mi INE. Me guardé una chamarra, una sudadera, la cartera y mi cargador y me salí", explicó en el audio.

Finalmente, intentó justificar sus acciones diciendo que actuó bajo presión:

"Estaba actuando bajo presión, no sé qué tenía en la cabeza, simplemente dejé al bebé y me fui", aseguró.

Lucio “N” y Diana “N” permanecerán presos hasta su próxima audiencia, que se llevará a cabo el jueves 20 de febrero, para resolver si serán vinculados a proceso por el presunto intento de homicidio de su hijo.