“No hay nada ilegal”: Sheinbaum sobre vuelos de drones de EU en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los vuelos de drones de operaciones de Estados Unidos en México no son ilegales, son parte de la colaboración que se ha tenido desde el presidente Andrés Manuel López Obrador “o antes” y todas las veces es a petición del gobierno de México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No son acuerdo nuevos, son acuerdo que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes hay un… han habido reuniones entre las instituciones, el Comando Norte con el secretario de la Sedena, de Marina, pero no hay un acuerdo particular ahora, al revés… Bueno no al revés, estamos justamente en ese trabajo de que acciones adicionales de coordinación y colaboración en el marco de nuestra Constitución y las leyes podemos seguir desarrollando”.

“No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora” y aseguró que “muchas veces es a petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, cooperación, de información, para poder atender condiciones de seguridad, en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobiernos de Estados Unidos”.

Redundó al menos dos veces más: “No hay nada ilegal, es parte de una colaboración y de una coordinación”, además entre el elemento principal de los ejes de colaboración binacional, que, dijo, es el respeto a la soberanía, aunque reiteró que México los pide por la tecnología que pudiera no tenerse.

La mandataria mexicana se quejó de por qué la información salió en el medio estadunidense The New York Times y cuestionó quién le dio esa nota y para qué.

Se enfocó en los medios para decir que quieren vulnerar a su gobierno. “No nos va a debilitar” porque, aseguró, tienen principios, entre ellos la soberanía, la cual “no es negociable”, además de decir que siempre dicen la verdad y nunca esconden nada.