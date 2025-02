Sheinbaum tira la bolita a Alcalde y a Nahle sobre afiliación y acusaciones delictivas contra Yunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, y a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, decidir sobre la afiliación de Miguel Ángel Yunes y resolver los señalamientos por delitos, respectivamente; al mismo tiempo llamó a que haya debate.

“Tiene que resolverlo las instancias de Morena, tienen una excelente presidenta de Morena, Luisa María, el Comité Ejecutivo es buenísimo, tienen sus propias instancias de honestidad, de justicia, para dirimir cualquier problema que haya interno”.

Al solicitarle su opinión en torno a que sumen a Yunes, que forma parte de una familia, en específico por su padre Yunes Linares, señalada por morenistas en el pasado por actos de corrupción, la mandataria federal afirmó:

“Se lo dejo a la presidenta de Morena, a mí me toca desde la presidencia fortalecer a nuestro movimiento, y que no se entienda a nuestro movimiento como un partido político porque eso evidentemente no, sino lo que presenta nuestro gobierno que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia”.

A la presidenta de Morena es a quien, redundó, “le corresponde también mantener la unidad del partido y los principios del partido, ellos tendrán que decidirlo”, además consideró al partido en el poder como “muy fuerte, muy sólido, no creo… y, bueno, tiene que resolverse este tema, pues sí hay distintas opiniones”.

A la mandataria federal se le recordó que diputados locales de Veracruz, cerraron filas en torno a Nahle.

“Sí pues tendrán que decidirse al interior, qué bueno que haya debate, no hay pensamiento único al interior de Morena y eso también es bueno y que en todo caso haya debate y que se defina en esa discusión qué es lo que le conviene a Morena”.

También se le recordó que se le han señalado delitos a Yunes Márquez y comentó: “Que se investiguen. Ya que lo diga Rocío, la gobernadora”.

La mandataria se limitó a hablar de que su partido y aliados deben mantener la unidad, porque es de donde provienen, por lo que es necesario resolver estos desencuentros de forma interna.

“Yo creo que se abra el debate, está bien, eso es algo bueno siempre y que se fortalezca siempre los principios y resguardar el movimiento. La política, decía el presidente principios y eficacia”.

Como presidenta no podría afiliarse por las labores que tiene que llevar como representante de una nación y no de un partido, aclaró Sheinbaum. “Ya no me corresponde ser militante de Morena. La última vez estuve en un consejo nacional de Morena puse licencia a mi militancia porque así debe ser”.

Andrés Manuel López Obrador y los Yunes

Durante años, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Yunes Linares, papá de Yunes Márquez, de cometer actos delictivos y dijo contar con una carpeta azul con la serie de irregularidades cometidas.

En un mitin en Tuxpan, en mayo de 2017, el exmandatario de origen tabasqueño, afirmó: “A Yunes Linares que se tranquilice, ¿por qué está enojado? Porque tenía a mis paisanos veracruzanos muy choreados, engañados. No sabían que Yunes es igual que Duarte no hay diferencia, acabo de dar a conocer una carpeta azul de todas las propiedades de Yunes en México y en el extranjero”.

Dijo estar seguro que la mayoría de los asistentes al mitin no se enteraron de dicha carpeta “porque la mafia del poder controla los medios de información, periódicos, estaciones de radio, canales de televisión”, por lo que comentó a los asistentes que les dejaría la carpeta.

“Tiene Yunes abiertas dos investigaciones en la PGR por enriquecimiento ilícito y por eso se enoja mucho conmigo. Manda ahí a entregarme dinero con una candidata de Morena y le dicen a la candidata ´pero es para Andrés Manuel eh´, luego que una cuñada mía recauda y hoy de que formo parte de la delincuencia organizada… ¡No manches! Yo no soy Peña, que lo chantajeaste, Yunes”, esta última frase levantó risas y aplausos entre el público.

En ese momento también recomendó a Yunes que se serenara y aseguró que pediría a la Procuraduría que diera curso a esas dos denuncias por enriquecimiento ilícito, “es como dice una canción que está sonando mucho: ´Despacito, poco a poquito´”.

Ya en la presidencia, en pleno proceso electoral (2024) para la gubernatura en Veracruz, el expresidente López Obrador hablaba todos los días de la campaña negra que, dijo, se lanzó contra Nahle, quien era candidata de su partido, para evitar que le afectara en su campaña electoral, culpaba a los medios y a quienes “mal gobernaron” el estado.

En marzo de 2024, en un evento público en Veracruz, declaró:

“Ya no es lo mismo y si hablamos de casas vayan por allá por Veracruz, por el puerto, para que vean lo que son mansiones, allá por Boca de Río, para que vean lo que son los yates, y busquen ustedes y van a encontrar que hay departamentos en el extranjero de quienes mal gobernaron Veracruz”, en alusión a las propiedades del exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Aunque a finales del sexenio pasado, para cuando se rumoraba la afiliación de los Yunes a Morena, después de dar el voto decisivo en el legislativo para aprobar la reforma Judicial, el expresidente López Obrador ya no opinó.

El martes, después de que se dio a conocer la afiliación de Yunes Márquez –flanqueado por los morenistas Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña–, la gobernadora Nahle publicó en sus redes sociales el involucramiento del expanista en actos delictivos de la carpeta de la que, años antes, habló López Obrador.

“En breve estaré haciendo llegar formalmente la solicitud por escrito a la presidenta @LuisaAlcalde con las pruebas correspondientes sobre la ´carpeta azul” ´donde está involucrado en lavado de dinero y otros delitos”, afirmó.