Ya no voy a hablar, parece una romería: Cuauhtémoc Blanco sobre caso de su desafuero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se retrasara por falta de documentos la discusión sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el diputado morenista acudió a la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, donde aseguró que está tranquilo y que su equipo legal ya prepara su defensa.

“No me han notificado nada. Estoy muy tranquilo. Ya se los he dicho, ya es la última vez que voy a hablar porque ya parece esto una romería. Esperar, esperar los tiempos.

“Nosotros nos estamos preparando. Mis abogadas están preparando bien esta defensa que vamos a hacer. Yo estoy muy tranquilo. Mira, pues aquí estoy”, dijo en entrevista con los medios, en San Lázaro

Pese a que el diputado Hugo Eric Flores Cervantes será quien presida la sesión para abordar el tema del desafuero y con quien ha tenido diferencias públicas, Cuauhtémoc Blanco detalló que está tranquilo al respecto y que lo que quiere la prensa es que se pelee con él.

“Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. No sé. Ustedes quieren que me pelee con él. Yo no voy a pelear con nadie. Ya lo he dicho, estoy muy tranquilo y me voy a seguir defendiendo de estas acusaciones que son falsas”, sostuvo.

Para finalizar, el diputado morenista refirió que la destitución de fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no ayudaría a su caso, pues su relevo se dio, dijo, porque las acciones del titular de la fiscalía estatal no eran adecuadas.

?“No. Pues es que acuérdate que el fiscal cambiaba muchos dictámenes allá en Morelos. No te lo digo yo, te lo puede decir toda la gente que está allá. Gracias a Dios el psicológico con lo que me comentan salió bien, salió negativo porque el fiscal lo quería cambiar. Entonces porque eso se dedicaba el fiscal a cambiar dictámenes”, finalizó.