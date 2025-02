Trump: “hablaré con México por la mañana; no espero nada muy dramático”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que conversará con los mandatarios de Canadá y México "mañana por la mañana", después de aprobar la imposición de aranceles del 25 por ciento a ambos países.

Entrevistado al descender del Air Force One a su regreso a Washington, el magnate también dijo que implementará aranceles a los productos de la Unión Europea “muy pronto”.

“Hablaré con el primer ministro Trudeau mañana por la mañana y también hablaré con México mañana por la mañana. No espero nada muy dramático”, dijo a periodistas, y agregó: “Impondremos los aranceles, nos deben mucho dinero y estoy seguro que van a pagar”.

