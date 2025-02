Comisión de Honestidad de Morena revisa afiliación de Yunes por petición de legisladores de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro) .- La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena inició el proceso de revisión de la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, tras la solicitud presentada por diputados federales, diputados locales, la senadora de Veracruz y el Comité Estatal del partido, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

A través de sus redes sociales, Nahle detalló que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, le confirmó que se ha dado inicio al análisis del caso, en respuesta a la petición de los representantes del partido en Veracruz.

La oposición de la gobernadora Nahle a la afiliación de Yunes Márquez, sumó el respaldo de la dirigencia estatal de Morena, legisladores locales y federales.

Desde la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno en Xalapa, la diputada local Victoria Gutiérrez Pérez expresó su apoyo a la mandataria estatal y rechazó la adhesión del senador, señalando que su ingreso al partido responde a una estrategia “oportunista y coercitiva” promovida por los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.

El dirigente estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeda, también criticó la llegada de Yunes Márquez, recordando que su familia ha sido una de las principales opositoras al movimiento y que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos han sido acusados de enriquecimiento ilícito e incluso ofendieron al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el senador Manuel Huerta, exdelegado de Programas para el Bienestar, advirtió sobre la incorporación de perfiles ajenos a la Cuarta Transformación:

“Hay muchos enclavados que son de dudosa procedencia y reputación”, declaró.

El exdiputado local y actual delegado del Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, también expresó su sorpresa y rechazo a la afiliación de Yunes Márquez:

“Él no representa los ideales del partido. Como militante, me preocupa que gente como Yunes llegue a Morena porque no es grato”.

La familia Yunes ha sido opositora de la Cuarta Transformación desde hace años.?Cuando era gobernador de Veracruz, por la alianza PAN-PRD-PRI, Miguel Ángel Yunes Linares cruzó acusaciones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la campaña de la gobernadora Rocío Nahle, ella los acusó de estar detrás de una “guerra sucia” en su contra.

Según los detractores de los Yunes, las denuncias en su contra quedaron estancadas después de que votaron a favor de las reforma constitucionales impulsadas por Morena, empezando por la del Poder Judicial y la que dejó a la Guardia Nacional bajo el control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Desde el inicio, la gobernadora Nahle ha manifestado su rechazo a la incorporación de Yunes Márquez al movimiento, cuestionando su perfil y exigiendo la reactivación de denuncias en su contra, incluyendo la llamada “carpeta azul”, que contiene diversas acusaciones en su contra.