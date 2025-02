Estas son las 77 clínicas y hospitales del ISSSTE que realizarán abortos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó el listado inicial de 77 clínicas y hospitales, en 21 entidades federativas, donde “se garantiza” la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a sus derechohabientes.

En la lista destacan Coahuila y Guerrero con solo una unidad médica que ofrece el servicio, en comparación con la Ciudad de México, que tiene 15 unidades, y San Luis Potosí, con 10 unidades.

En la lista destaca también que en el Estado de México solo tres clínicas y hospitales ofrecen dicho servicio, pese a ser la entidad más poblada y donde recientemente se dio el caso de dos jóvenes -Lucio “N” y Diana “N”- abandonaron en la calle a su hijo recién nacido.

El servicio

Según un comunicado del ISSSTE, en estas 77 unidades médicas, “las personas usuarias pueden recibir un servicio bajo los principios de igualdad, perspectiva de género, no discriminación, no revictimización y respeto a sus derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos”.

Añadió que dichas unidades tienen “suficiente personal capacitado y No Objetor de Conciencia para garantizar la prestación del servicio, de acuerdo con las normativas vigentes”.

La publicación de la lista se dio en apego al Acuerdo del director, Martí Batres, publicado el pasado 24 de enero, que garantiza “por primera vez” la aplicación ILE en unidades médicas del organismo.

La prestación del servicio, según la institución, incluye:

Valoración médica para asegurar condiciones seguras para la persona usuaria.

Orientación preventiva.

Control y seguimiento para dar información clara sobre el procedimiento.

Apoyo emocional y psicológico.

Protección de datos personales.

El ISSSTE aclaró que la lista será actualizada conforme a la capacidad del Instituto, a fin de ampliar la cobertura.

El listado inicial de unidades médicas habilitadas para la prestación del servicio de ILE se puede consultar en este enlace .