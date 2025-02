Migración debe aclarar 11 millones de pesos en traslados aéreos: ASF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Instituto Nacional de Migración (INM), encabezado por Francisco Garduño, debe aclarar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 11 millones 709 mil 324.48 pesos en traslados aéreos y terrestres así como en comida para migrantes.



La ASF revisó los contratos entre el INM y empresas como ETN Turistar Lujo, Operadora de Comedores Saludables, Grupo Aéreo Monterrey y Aeroenlaces Nacionales en los que detectó diversas anomalías.

De acuerdo con el dictamen emitido por la ASF, el Instituto revisó el pago de 89 millones 461 mil 200 pesos a ETN Turistar Lujo, S. A. de C. V., por servicios de transportación terrestre (traslados, guardias y relenti) en los estados de Chiapas, Coahuila y Tabasco.



“El INM no acreditó cómo determinó la cantidad diaria de servicios requeridos; los formatos de entregables no contienen información que acredite la cantidad de servicios pagados y que los servicios se prestaron a personas migrantes además de que contienen errores (nombres y firmas de operadores que no ejecutaron los servicios)”, señaló la ASF.

“Se constató que el INM pagó 286 servicios realizados el mismos día, en horarios simultáneos por la misma persona y, 40 servicios de relenti que no corresponden con las horas plasmadas en los entregables, por un monto de 4,591.7 miles de pesos aunado a que de los 219 operadores que se reportó ejecutaron el total de los servicios pagados, el proveedor solo pagó las cuotas obrero-patronales de 33”.

El INM pagó 112 millones 595 mil 100 pesos a Operadora de Comedores Saludables, S. A. de C. V., por servicios de alimentación en las estaciones migratorias de Chiapas, Coahuila y Tabasco, sin embargo, la Auditoría determinó que el Instituto no acreditó cómo calculó la cantidad diaria y tipos de menús que le requirió a la empresa.

Además, que al comprobar la entrega de los alimentos a las personas migrantes, el INM presentó listados que no cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Operación en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales y no acreditó la entrega de 39 mil 36 alimentos por 3 millones 306 mil 900 pesos.



Al intentar solventar las observaciones de la ASF, el Instituto informó que modificó el convenio firmado con Operadora de Comedores Saludables, sin embargo, la Auditoría determinó que este nuevo instrumento fue suscrito por más del 20% permitido por la ley.

En marzo de 2023, Grupo Aéreo Monterrey, S. A. de C. V. otorgó servicios de transportación aérea al INM por 57 millones 433 mil 900 pesos.

Sin embargo, no acreditó que los 46 viajes realizados con dicha empresa fueron para el traslado de migrantes en condiciones de vulnerabilidad, además de que solicitó y pagó 109 viajes a países no autorizados para el retorno de migrantes.

La ASF detectó además que Grupo Aéreo Monterrey no comprobó el pago de cuotas obrero-patronales de 19 de los pilotos y copilotos que operaron los vuelos pagados por el INM.

En octubre de 2023, el Instituto pagó 36 millones 875 mil 800 pesos a Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V., pero no eligió regresar a los Agentes Federales de Migración en vuelos comerciales sin costo adicional sino que solicitó su regreso en vuelos chárter y no acreditó un vuelo por 2 millones 100 mil pesos.



“De los servicios de seguridad y vigilancia, el INM no acreditó la capacidad técnica, humana y material del proveedor, ni el cumplimiento de diversos requisitos, obligaciones y consignas establecidas en el contrato y su anexo técnico. Aunado a que los servicios no se prestaron con los elementos y las características requeridas, y no aplicó descuentos y deductivas por un millón 810 mil 500 pesos”, detalló la Auditoría.

“La documentación presentada por el proveedor al INM, correspondiente al pago de cuotas obrero-patronales difiere con los registros del IMSS y con los pagos realizados conforme a sus estados de cuenta y se verificó que el 93.9% de los recursos públicos federales los transfirió a 5 personas morales sin contar con evidencia de que se emplearan para el pago de nómina del personal requeridos por el INM”.