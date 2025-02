Reformas que propone Sheinbaum reforzarán la soberanía: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Morenal Ávila, señaló como oportunas las reformas que propone la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía, ya que plantean reforzar la inviolabilidad de la Constitución y reforzar también al mismo tiempo que ninguna autoridad en el mundo puede violar con actos o conductas el régimen interno y el derecho mexicano.

En conferencia de prensa, el diputado morenista afirmó que la modificación propuesta de los artículos 19 y 40 de la Carta Magna encierran una defensa estricta a la soberanía, a la independencia de nuestro país y al régimen interno.

“Nosotros no tenemos que observar ninguna definición de esta calificación de terrorismo que otro país entienda. Nosotros tenemos que aplicar nuestras disposiciones internas.

"En la propuesta de modificación de la reforma constitucional al artículo 19 y 40, lo que la presidenta plantea es reforzar el concepto de soberanía, reforzar la inviolabilidad de la Constitución y reforzar también al mismo tiempo que ninguna autoridad en el mundo puede violar con actos o conductas el régimen interno y el derecho mexicano”, explicó.

Ricardo Monreal afirmó que el país está abierto a la cooperación y lucha frontal contra el crimen organizado, pero no a la injerencia.

“Sí a la cooperación, sí a la lucha frontal contra el tráfico de drogas y contra los cárteles del narcotráfico, pero no a la injerencia, no a la invasión, no a la decisión unilateral de atacar a nadie en el país sin que antes tenga que autorizarlo la autoridad y sin que exista esta inmediata y necesaria colaboración”, explicó.

El legislador detalló que la cámara de origen será el Senado de la República, pues debate lo relativo a la política exterior, en tanto la Cámara de Diputados será cámara revisora, por lo que esperan los trámites legislativos en la Cámara alta para posteriormente abordarla en San Lázaro.

Conversamos con los medios de comunicación sobre seguridad, inteligencia artificial (IA) y el proceso electoral. Reiteré que la cooperación en el combate al narcotráfico debe ser respetuosa, y adelanté detalles sobre una iniciativa en la que trabajo para regular la IA. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 20, 2025

Las iniciativas que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum las anunció luego de que Estados Unidos y Canadá nombrarán a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.