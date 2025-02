Morena no tiene vínculos con delincuentes: Monreal; niega conocer al abogado de Zambada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que ni su partido ni la Cámara de Diputados tienen vínculos con ningún tipo de delincuentes.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la presunta relación del partido oficialista con Pablo Penilla, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada.

En conferencia de prensa, el legislador morenista afirmó que no conoce al litigante, pese en una foto que circuló en redes sociales en la que aparece él junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador y el abogado Juan Pablo Penilla.

“Ni la Cámara de Diputados ni Morena tienen ningún vínculo con ninguna gente deshonesta. Morena no tiene vínculos con ningún tipo de delincuentes”, aseveró.

–¿Cuáles son los riesgos de que “La Mayiza” ya los alcanzó a ustedes también? –preguntó una reportera.

–Nunca nos va a alcanzar, eso se lo aseguro. Ni en la eternidad, ni en ningún lugar. Somos limpios. Y nunca habrá en Morena ningún tipo ni de complicidades ni de delincuencia. No hay. Lo que hay es la representación popular de todos. Estamos totalmente limpios, vacunados –respondió Monreal categórico.

“Es como los artistas”

Previamente, el político zacatecano remarcó que no conoce a Penilla pese a que aparece en las foros que éste ha publicado en redes sociales.

“Yo acudo a muchas reuniones. No lo conozco, pero es normal. Debo tener cientos de miles de fotografías donde me fotografío con todos. Estaba con el presidente López Obrador y me alegra siempre acompañarlo y haberlo acompañado también”, explicó.

Ricardo Monreal dijo que esa situación se asemeja como cuando los artistas se toman fotos con desconocidos sin que se les considere cómplices de algún delito cometido por la persona con la que se fotografió, por lo que calificó absurdo que los vinculen con el litigante.

“Es como los artistas. No saben con quién se fotografían. Los artistas se fotografían con todos. Aquí mismo le piden selfies a todo mundo. Y eso no te hace de ninguna manera cómplice de ellos. Simplemente es una fotografía que te están pidiendo. Son exageraciones, me parece. Me parece absurdo que por una fotografía de un personaje que esté en la décima fila sea cómplice”, detalló.

El viernes pasado, el legislador morenista declaró que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe dar asesoría jurídica a “El Mayo” Zambada si se demuestra que fue llevado de manera ilegal a los Estados Unidos.

El legislador también resaltó que lo que no se debe admitir es el tono de chantaje, esto en referencia a la carta que supuestamente envió Ismael “El Mayo Zambada” en donde pide su extradición al país, o de lo contrario vendría “un colapso” en la relación bilateral.