"No conozco a la persona": Sheinbaum sobre abogado de “El Mayo” Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró esta mañana en su conferencia que no conoce a Juan Pablo Penilla Rodríguez, uno de los abogados defensores de Ismael “El Mayo” Zambada.

“No conozco a la persona, pero sí es importate aclarar, porque sale una fotografía ahí, donde no sé ni qué lugar es, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca una fotografía con muchísima gente”, recalcó la mandataria.

La mandataria comentó que durante los eventos en campaña y sus giras de fin de semana se toma miles de fotografías sin saber quiénes son las personas que aparecen, respecto a la imagen que apreció en redes sociales de Penilla Rodríguez con integrantes de Morena.

Sheinbaum aseguró que si hay una investigación sobre el caso, corresponde atenderlo a la Fiscalía General de la República (FGR) y resaltó que su gobierno no establece relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie.

“Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, con nadie, y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación, honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, aseguró.

La presidenta respondió, a pregunta sobre las publicaciones en la red social “X” sobre el presunto vinculo de la 4T con el defensor legal del Mayo, que se trata de cuentas falsas, los llamados bots.

En una tarjeta informativa, Morena señaló que “no existe ningún registro de que Juan Pablo Penilla Rodríguez haya formado parte de la asesoría legal” del partido en el proceso electoral de 2024.

En tres párrafos, Morena rechazó “las versiones que circulan en redes sociales” de alguna relación de asesoría legal de Penilla Rodríguez.

“En Morena estamos comprometidos con la verdad y la transparencia, así como con la defensa de los principios que nos enseño el presidente López Obrador y que dieron origen a nuestro movimiento: ‘no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México’”, remata la tarjeta informativa publicada en las redes sociales del partido.