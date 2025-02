Sheinbaum desea pronta recuperación al Papa Francisco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum deseó pronta recuperación al Papa Francisco, quien desde la semana pasada fue ingresado al hospital por una compleja infección respiratoria.

De acuerdo con la presidenta, el Papa Francisco “es un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá, incluso, de la religión católica”.

La presidenta describió al pontífice como un líder humanista y destacó dos encíclicas en las que el Papa habla de la protección a la naturaleza, “que es algo muy progresista y, además, de defensa de la Tierra, del planeta Tierra, de manera muy importante” y otra que habla de lo que representó el neoliberalismo.

“Habla justamente de que... del consumismo, de que se perdió la esencia de la humanidad con ese sistema. Entonces, claro todos los que defienden otra visión de la Iglesia pues están en contra de él; lo que es terrible es que se digan cristianos. No se le debe desear mal a nadie, aunque sea tu adversario”, dijo.

Entre los fragmentos que leyó, la mandataria mexicana dedicó una parte a “los trasnochados neoliberales”:

“El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico ‘derrame’ o ‘goteo’ –sin nombrarlo– como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social”.

La presidenta finalizó con el comentario: “Ya se imaginarán por qué hay algunos que nos les gusta el Papa Francisco”.

Este lunes, el Papa Francisco experimentó una "ligera mejoría" dentro de las "condiciones críticas" de su estado de salud, informó la Santa Sede en un comunicado.