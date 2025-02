México solicitó a EU la extradición de Ismael "El Mayo" Zambada desde que fue detenido: Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero aseguró que México solicitó a Estados Unidos la extradición de Ismael "El Mayo" Zambada desde que fue detenido y secuestrado de México porque tiene órdenes de aprehensión, pero las autoridades estadunidenses no han dado respuesta.

"Iniciamos un procedimiento por una serie de delitos, el delito de secuestro, transporte ilegal, todas estas conductas están sancionadas, pero no solamente iniciamos este procedimiento.. iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades de EU de esta persona que tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, es obligación, no solamente lo presentamos de inmediato, el departamento de Estado de EU, reconoció que ya lo tiene y no hemos tenido respuesta (…) Se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales, la respuesta obligada", afirmó Gertz Manero.

El Mayo busca un acuerdo

Ismael “El Mayo" Zambada está dispuesto a aceptar un acuerdo de culpabilidad si eso significa que los fiscales no piden la pena de muerte, de acuerdo con lo dicho por su abogado a la agencia de noticias Reuters.

"El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte", dijo el abogado Frank Pérez.

Proceso había adelantado en su edición mensual de febrero que Zambada García negociaba un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para convertirse en testigo protegido cooperante del Departamento de Justicia, con el objeto de coadyuvar en sus operaciones y estrategias contra los cárteles del narcotráfico y la narcocorrupción política de México.

El 25 de julio del año pasado, en un acto hasta la fecha inexplicable, Zambada García (quien nunca fue detenido por ninguna autoridad mexicana), junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, llegó en avión privado al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en donde ya lo esperaban agentes de la DEA para detenerlo.

Al momento de su detención, Zambada García tenía en su contra cinco órdenes de aprehensión emitidas por diferentes jueces federales mexicanos, una de ellas con fines de extradición a Estados Unidos.

Los antecedentes penales del Zambada datan de los noventa pese a que incursionó en el narcotráfico décadas antes, debido a que, según testimonios y documentos de inteligencia, el capo se distinguía por no ser ostentoso para pasar inadvertido.

En su encuentro con el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el capo de capos reconoció que su captura ya hubiera ocurrido hace tiempo si él se anduviera exhibiendo como otros narcotraficantes lo hacen en fiestas y lugares públicos.