“Es lo que se pudo aprobar”: Sheinbaum reitera que reforma contra nepotismo debió aplicar para 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Es lo que se pudo aprobar”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma que impide el nepotismo, aprobada por la mayoría calificada de Morena y los partidos aliados para aplicarse hasta 2030, aunque anticipó que quien ponga a un familiar para sucederlo en 2027 “pues se va a ver muy mal, ¿verdad?”.

“Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del movimiento acordaron que fuera hasta 2030, entonces ya es una decisión de los senadores y los diputados”, dijo al inicio.

Ante la insistencia de la prensa, la mandataria federal acotó: “Lo que me importa a mí… no a la presidenta, lo que le importa a todas y todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales”.

“Para el 27 esperemos que, al menos el partido político del que yo provengo, pues no ponga ningún familiar de uno y otro cargo. Creo que además eso está en los estatutos de Morena. Espero que se respete para el 2027, pero creo que lo importante para las y los mexicanos a partir de 2030 ahora sí ya es constitucional que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular”.

Reiteró que lo importante será que quedará en la Constitución, pese a que aún falta que se apruebe en la Cámara de Diputados y en congresos locales, además de que, de concluir de esa forma el proceso electoral, aún tendrán oportunidad de recurrir al nepotismo en 2027, porque en el Legislativo evitaron que pudiera aplicarse en el proceso electoral inmediato.

También recordó que a partir de 2030 ya no habrá reelección “y no puede haber familiares que hereden los cargos y aquel que lo haga en 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera al 2030, son los acuerdos que se toman en las cámaras, desde mi punto de vista”.

Al mismo tiempo consideró que ya no podría haber cambios por el proceso legislativo que debe seguir, dado que aún falta que sea aprobada en la Cámara baja en las estatales.

Recordó que también a partir de 2030 no habrá reelección para presidencias municipales, diputaciones, senadurías, ni cargos en congresos locales. “Aquel que lo haga en 2027 se va a ver muy mal”, redundó.

De nuevo, avaló que si la iniciativa que envió el Ejecutivo no fue respetada en cuanto a la fecha en que se debe aplicar es porque tuvieron que encontrar el esquema para que pudiera ser aprobada, lo cual dependió de los partidos que se alían con Morena para dar sus votos y aprobar otras reformas constitucionales, porque el otro escenario es que no se aprobada la iniciativa, que fue promesa de campaña, aunque al final no quedará establecida en los términos que propuso.

La jefa del Ejecutivo Federal dijo que no cree que, en ningún estado, a los votantes les guste que un funcionario permita que un familiar se quede en el mismo cargo que deja.

“Si alguien pretende dejar a un familiar como candidato, lo va a ver muy mal la gente. No creo que sea una buena idea, pero dado que “es lo que se pudo aprobar (…) ¿Quién va a sancionar si se pone un familiar? El pueblo”, dijo de nuevo.