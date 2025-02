Saúl Monreal ignora recomendación de Sheinbaum y dice que irá por Zacatecas “si el pueblo lo pide”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Senado de la República aprobara la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, y que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara la sucesión familiar en algún cargo de elección, el senador morenista Saúl Monreal dijo que si el pueblo lo pide, él irá por la gubernatura de Zacatecas.

Los hermanos Monreal han gobernado en dos ocasiones Zacatecas: Ricardo, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, estuvo en la gubernatura de 1998 al 2004; y su hermano, David, entró en funciones en el 2021 hasta 2027. Saúl sería el tercer Monreal en el cargo.

“Digo, respeto todos los llamados, siempre apoyaré, y en su momento lo vamos a definir, los tiempos que marque el partido”, dijo.

“Pues es que no lo impide (la ley), y a fin de cuentas, si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser. O sea, es una decisión del pueblo de Zacatecas, como también si fuera el caso que no participara por la voluntad del pueblo de Zacatecas”.

“La deseo y la aspiro (la gubernatura de Zacatecas)”, aseguró.

En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum celebró que se haya aprobado la reforma de no reelección y nepotismo, pese a que hayan modificado la fecha de entrada en vigor, sin embargo, afirmó que lo espera ella y los mexicanos es que no haya familiares como candidatos en las elecciones intermedias, ya que cree que no les va a ir muy bien con el pueblo.

“Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República.

“Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien con el pueblo”, afirmó.

Ayer, los senadores oficialistas aprobaron el dictamen de reforma sobre el nepotismo y la no reelección, sin embargo, le dieron un “regalo” a los aspirantes que buscan un cargo en las próximas elecciones, ya que modificaron el artículo transitorio para establecer que la entrada en vigor de la reforma será hasta el 2030 y no en 2027, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

La modificación abre la posibilidad para que la senadora del PVEM, Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pueda contender por ese estado; también podrían contender los senadores Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Saúl Monreal en Zacatecas.

El dictamen será enviado a San Lázaro como cámara revisora para sus trámites legislativos y posterior discusión en el Pleno, el cual se prevé sea la próxima semana.