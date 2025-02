“#Todas”: feminicidios y omisiones del gobierno en una serie documental sobre el caso Debanhi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de Nuevo León niega que las mujeres están inseguras en el estado, pero su narrativa no se alinea con una realidad en la que son latentes las amenazas de violencia y feminicidio; ese es uno de los mensajes principales que aborda la serie documental “#Todas. Debanhi: Una historia de redes”.

La pieza periodística se estrena el próximo 4 de marzo en la plataforma Vix, a pocos días del Día Internacional de la Mujer, como un recordatorio de que en México existen muchas víctimas sin justicia.

Es el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, una joven estudiante de 18 años que se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia hacia las mujeres, luego de que, el 9 de abril de 2022, desapareció en el municipio de Escobedo y fue encontrada sin vida en la cisterna de una piscina en desuso dentro de un hotel, trece días después.

En entrevista con Proceso, la periodista especializada en perspectiva de género que participó en la realización de la serie documental, Itzel Cruz, comparte que la investigación surgió de la cobertura que realizó sobre el caso de Debanhi Escobar y otros dos feminicidios: Yolanda Martínez Cadena, que desapareció el 31 de marzo de 2022 y fue encontrada sin vida 38 días después; y María Fernanda Contreras, que desapareció el 3 de abril y fue encontrada sin vida cuatro días después, al interior de la casa de su feminicida.

Mientras realizaba su trabajo, Cruz se percató de las omisiones que cometen las autoridades del estado, gobernado por el emecista Samuel García. Por ejemplo, habla de cómo el padre de María Fernanda Contreras pidió a las autoridades que buscaran a su hija en la casa donde finalmente fue localizada; sin embargo, no atendieron su solicitud de manera oportuna.

También recuerda que la búsqueda para localizar a Debanhi Escobar resultó en el hallazgo de cinco cuerpos de mujeres: “Fueron historias que a mí, en lo personal, en mi carrera periodística, me cimbraron porque la sociedad empezó a voltear a ver algo que estaba ahí”.

Un espejo de la realidad

Para la periodista, en los tres casos un factor clave para la movilización de la sociedad fue la mediatización que tuvieron en redes sociales, incluso, en el caso de María Fernanda Contreras, atribuye la sentencia del feminicida a la presión que ejerció la ciudadanía con mensajes a la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez Cantú, una mujer que se hizo lugar en la política gracias a sus habilidades para desenvolverse en redes sociales.

Aunque estos casos se viralizaron en internet, Itzel Cruz destaca que en el fondo son un espejo de una realidad que afecta a todas las mujeres que viven en Nuevo León y salen de sus casas sin la certeza de regresar: “Hay otras jóvenes que también desaparecieron en lugares que no voltean a ver, son las zonas conurbadas, las zonas fuera del centro de Nuevo León, de Monterrey, de los que todos hablan. Pero también en otros lugares lejanos, donde muchas veces no hay tecnología o las autoridades están coludidas con el crimen organizado, no le han dado respuesta a estas madres”.

La reportera es clara, si hay un peso importante en las redes sociales, pero tampoco se puede gobernar un estado a través de ellas. Por eso, considera importante evidenciar la profundidad de la problemática que abarca muchas más historias de las que alcanza la atención mediática de las plataformas.

Para ella, es importante el esfuerzo que hace la serie documental por visibilizar las fallas sistemáticas que perpetúan las autoridades. Así lo evidencian las entrevistas que recopiló de funcionarias neoleonesas que aseguran que las mujeres desaparecen porque deciden salir de su casa, que no hay un problema de fondo.

“Samuel García incluso aumentó el presupuesto para la búsqueda de mujeres desaparecidas o eso fue lo que dijo ante los medios de comunicación, pero hasta el día de hoy no hemos visto tangible ninguna de las declaraciones que él dio durante esta época, donde todos los medios de comunicación estábamos sobre estos casos”, añade Cruz.

La periodista comparte que la serie documental busca que la audiencia se plantee las “preguntas correctas”, para que con ellas se concientice sobre la problemática de violencia que enfrentan las mujeres mexicanas, pues en su experiencia ha documentado un incremento a raíz de las protestas por el Día Internacional de la Mujer, que se realizan todos los años, el 8 de marzo.

También reconoce el trabajo de todas las investigadoras, feministas y académicas que participaron en la realización de “Todas. Debanhi: Una historia de redes”, así como a las productoras, N+ y Detective.