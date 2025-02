Captan la llegada de Caro Quintero a Nueva York en un avión de la Marina de México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero llegó a Nueva York la tarde de este jueves 27 a bordo de un avión de la Marina Armada de México.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que el exlíder del Cártel de Guadalajara desciende del avión y es recibido por alrededor de 14 agentes del FBI y la DEA.

El narcotraficante, que es acusado en Estados Unidos del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, entre otros delitos, llegó esposado y vistiendo el uniforme color beige usado por los reos del penal del Altiplano, donde se encontraba recluido.

(1/2) Forty years after DEA agent Enrique ‘Kiki’ Camarena was murdered in Mexico, Rafael Caro Quintero is finally facing justice in the United States. The former leader of the Guadalajara Cartel landed in New York, where he will stand trial and spend the rest of his days in a… pic.twitter.com/EylO20SG79