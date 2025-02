Con “perspectiva de género” y “por sorteo” se asignarán lugares en bachilleratos de la zona metropolitana

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con la desaparición del examen del Comipems, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asignará “con perspectiva de género” el 50% de los lugares en las distintas opciones del bachillerato de los planteles públicos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMVM) y “por sorteo” donde sea rebasada la oferta, informó Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior.

El 25 de febrero, en conferencia en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agregó que la intención de que ya no haya examen de admisión para ingresar a alguna escuela a nivel bachillerato en la zona es que los estudiantes se queden en alguna de sus primeras opciones, “máximo en la cuarta o quinta”.

La autoridad a nivel de educación media superior reiteró que para la designación de los planteles no se tomará en cuenta el antecedente del promedio de secundaria. Y ratificó que, si los planteles no tienen los lugares suficientes para cubrir la demanda, aplicarán una medida “aleatoria” o de “tómbola” para asignar los lugares.

Cuestionada por los periodistas, Rodríguez Mora explicó qué sucederá si un plantel tiene más demanda que capacidad. Detalló que, si un plantel tiene 300 lugares, pero recibe una demanda de 350 alumnos “vamos a hacer un esfuerzo para aceptar a los 350, es un primer acuerdo, ver si los podemos aceptar, poder crecer ese cupo instalado en la medida en que eso sea posible”.

Luego, habló de la segunda opción: “En el caso de que no, está en la convocatoria, vamos a hacer un proceso aleatorio de designación de su primera opción… Vamos a hacer un sorteo”.

La asignación también se hará con perspectiva de género, dijo. “¿Qué significa eso?, que vamos a garantizar que el 50% de los lugares esté asignado a compañeras; es decir, que quede establecida la cuota de género en todos los planteles”, aseguró.

Según Rodríguez Mora, en la SEP “estamos muy confiados y en esa expectativa de que todo el mundo quede alrededor de su cuarta o quinta opción. No más. Que todas las personas queden colocadas en sus opciones preferentes y a ver si logramos hacerlo más eficiente”.

En referencia a que, si el desempeño académico de los egresados de secundaria será tomado en cuenta para la asignación de plantel de bachillerato, la subsecretaria de Educación fue clara:

“Si me preguntas si vamos a tomar como antecedente el promedio de secundaria para la asignación, la respuesta es no. No, no lo vamos a tomar en cuenta”.

Pase reglamentado UAM-Bachilleres

Las declaraciones de la subsecretaria de la SEP se dieron luego de la firma del convenio de colaboración entre la UAM y el Colegio de Bachilleres para crear un mecanismo de admisión para egresados de esa dependencia hacia las cinco unidades académicas de dicha institución universitaria.

Como la UAM lo adelantó la semana pasada, su rector general, José Antonio De los Reyes Heredia, dijo que un grupo de trabajo con integrantes de ambas instituciones definirá las condiciones con las que se permitirá el acceso desde el Colegio de Bachilleres.

Muy en el tono del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró: “la educación no puede seguir operando bajo una lógica de cierto elitismo” y que la educación no es un privilegio, sino un derecho.

Y detalló: “Estamos sentando las bases para la implementación de un mecanismo de admisión por reconocimiento de trayectoria escolar preuniversitario, cuyo objetivo es facilitar el ingreso y la plena participación de aspirantes con trayectorias académicas definidas, contribuyendo así al incremento de la cobertura y matrícula de la UAM, mediante un mejor aprovechamiento de su capacidad instalada, siempre en el marco de la reglamentación institucional.”