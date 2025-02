Corte pospone debate sobre IVA de maquiladoras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el análisis de una contradicción de criterios sobre las reglas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en transacciones virtuales de empresas que forman parte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Durante la sesión de este jueves la ministra Lenia Batres solicitó retirar el caso para que los integrantes del Pleno tengan tiempo de analizar con más calma el impacto económico que puede generar la sentencia que dicte la Corte, pues afirmó que están en juego cerca de 46 mil millones de pesos.

“Para tomar una decisión adecuada sobre este asunto, es fundamental que el proyecto incluya un análisis del impacto económico y las repercusiones que tendría la resolución a nivel nacional e internacional, incluyendo las posibles implicaciones con los tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano”, indicó.

La petición causó descontento entre sus compañeros quienes se opusieron a aplazar la discusión.

“Esta contradicción se enmarca dentro de los acuerdos comerciales celebrados por México, tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC, así como el Asia Pacífico y los 32 acuerdos de inversión, estos instrumentos internacionales a los que está sujeto y obligado México, nos obligan como país, como Estado Mexicano a garantizar un esquema determinado para, precisamente, en estas situaciones de importaciones o exportaciones temporales de mercancías entre los tres países comerciales, en este caso, Canadá, Estados Unidos y México, a llevar un sistema de recaudación fiscal o de importaciones temporales.

“El incumplimiento de una obligación de esta naturaleza, genera responsabilidad internacional y al mismo tiempo se pueden suspender o dejar de aplicar los instrumentos internacionales, situación en la que México, yo, no quisiera ver a México y más cuando tenemos que dar certeza a los mercados financieros, uno, a las importaciones al país, dos, a las inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo que hay que dar es certeza jurídica, certeza jurídica que cada día que nos atrasamos en resolver este proyecto está en vilo porque no podemos, o sea, nosotros tenemos la capacidad suficiente, por eso fuimos nombrados Ministros de la Suprema Corte para resolver este asunto y, en el caso particular, yo, sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita”, señaló la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

El debate llegó al punto en el que Batres y Javier Laynez se enfrascaron en la discusión que ayer la Segunda Sala tuvo sobre la constitucionalidad de que la UNAM cobre una cuota de recuperación por los posgrados que imparte.

Finalmente, la ministra ponente, Yasmín Esquivel, retiró el asunto para analizar los argumentos de los ministros Laynez, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz para complementar su propuesta.

Pero enfatizó en que su decisión no tiene relación con la petición de la ministra Batres con quien dijo no estar de acuerdo.

“Yo retiraré el asunto por los siguientes motivos: primero, porque he escuchado de mis compañeras y de mis compañeros que no tienen inconveniente en que se pueda aplazar el asunto para efecto de que se pueda continuar analizando algunos puntos que pudiera haber todavía duda, según señaló el Ministro Javier Laynez o pueda yo tener la oportunidad de estudiar el planteamiento que hace el Ministro Pérez Dayán, así como algunos otros comentarios que me han hecho llegar el Ministro Alfredo Gutiérrez, también por escrito.