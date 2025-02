Gobierno y empresarios acuerdan tope de 24 pesos por litro de gasolina por seis meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este jueves se lleva a cabo un reunión entre empresarios gasolineros y el gobierno federal, ambas partes llegaron a un acuerdo, de carácter voluntario, para la estabilización del precio de la gasolina magna o regular, en menos de 24 pesos por los próximos seis meses.

Importadores, comercializadores, transportistas, distribuidores y el gobierno se encuentran reunidos para la firma del acuerdo “en beneficio del pueblo de México”, en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con el documento, se buscará “ayudar a que sus franquiciatarios o clientes puedan trasladar a los consumidores los beneficios del precio mayorista nacional”, así mismo, “Pemex instrumentará acciones para facilitar la distribución de última milla, asegurando que el suministro llegue a todas las regiones de manera eficiente”.

“Durante este periodo de seis meses, se llevarán a cabo evaluaciones periódicas para determinar su efectividad y realizar los ajustes y demás acciones necesarias en función de los resultados obtenidos”, se explica en el documento.

El origen del tope

El pasado 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscaría llegar a un acuerdo con el sector gasolinero para que los precios del combustible no siguieran incrementando y se mantuvieran los costos de venta al público en los expendios.

“Nosotros queremos ?y aprovecho de una vez para informarle a los gasolineros? hacer un acuerdo, antes de estar cerrando gasolineras; así como el PACIC, como el acuerdo que hicimos para el precio de la canasta básica, queremos hacer el mismo acuerdo con los gasolineros”.

En esa ocasión, Sheinbaum afirmó que se estaba haciendo un “gran esfuerzo” para reducir los costos por parte de Pemex, para que el precio no aumentara.

“Por supuesto, que no es en principio fijar el precio, no se trata de eso; pero sí de que haya un acuerdo voluntario de que: no puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro, no. Cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos y ya estamos hablando de mucho”, afirmó.