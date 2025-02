Vuelven a aplazar discusión sobre desafuero de Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- De nueva cuenta, la Sección Instructora volvió aplazar la Sesión en la que abordarían el desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco y el senador del PRI, Alejandro Moreno, por falta de documentación.

El presidente de la Comisión, Hugo Eric Flores, afirmó que están a la espera de información que los legisladores solicitaron, por lo que realizarán la sesión la siguiente semana.

“La próxima semana que tengamos comisión jurisdiccional ya vamos a marcar una ruta. Hay rutas legales que tenemos que seguir. Estamos esperando información en uno de los casos, todavía no tenemos la información. En el otro de los casos ya tenemos una ruta. La próxima semana, en la reunión de la comisión jurisdiccional la vamos a marcar.

Hugo Eric Flores no especifico que documento faltó, ya que afirmó que estaría violando la secrecía del expediente, sin embargo, el diputado morenista resaltó que si llega antes el documento podría convocar a sesión antes del próximo miércoles.

“Nos llegó algunas cosas, pero algunas no llegaron y básicamente no puedo decir yo que se solicita o estaría yo velando ya la secretaría del expediente. La próxima semana. Bueno, todo dependiendo. A lo mejor convoco a la sección instructora si es que ya tenemos información. Si no, vamos en la Comisión Jurisdiccional a desahogar en la sección ordinaria”, finalizó.