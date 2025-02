Ley del ISSSTE en pausa hasta que quede claro que quienes ganan más aportarán más: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las modificaciones a la ley del ISSSTE no se aprobarán hasta que el magisterio mexicano acepte la explicación del gobierno federal en torno a que las aportaciones adicionales, para mejorar servicios de salud, será para quienes tienen los salarios más altos. “A lo mejor la redacción no fue muy clara”.

Frente a las movilizaciones de maestros en el país para protestar por la iniciativa del Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró: “Por lo pronto se pone en pausa en lo que se realizan las mesas de trabajo”.

Después explicó que “tiene que darse mucha información para que no haya malos entendidos de cuál es el objetivo de las reformas que se están planteando”.

Dijo que hay dos elementos en las modificaciones que proponen y en torno a quiénes impactará:

“La primera, como he explicado, se trata de que quienes ganamos en dos esquemas, servidores públicos de confianza, que tenemos salarios mayores cierto nivel, nuestro ingreso se compone de dos partes. Una parte es el salario base y la otra parte es una compensación. Y quienes tienen salarios altos, solo aportan al ISSSTE del salario base, mientras que de compensación no aporta nada al ISSSTE”.

Y ahondó: “Lo que se está planteando es que en la compensación se aporte una parte que tiene que ver con los servicios de salud, que no impactaría en pensiones, sino sencillamente le llegaría más dinero a los centros de salud y a los hospitales del ISSSTE”.

La jefa del Ejecutivo Federal consideró que “a lo mejor la redacción no fue muy clara y los maestros pensaron que se les iba a descontar también a ellos y no, a los maestros y maestras no se les descuenta absolutamente nada adicional de lo que ya en la ley está desde hace mucho tiempo”.

Por lo tanto, Sheinbaum insistió en que se tiene que informar bien sobre el tema.

“El segundo es el Fovissste que es muy importante para todos los trabajadores del Estado que es así como se está haciendo el Infonavit, lo que queremos es hacerlo en el Fovissste, porque hay gente que ya pagó hasta dos veces su casa en término reales y que sigue teniendo deudas impagables”.

El gobierno busca, dijo, que se puedan condonar “un montón de deudas y poder reducir lo que están pagando los trabajadores”.

El magisterio mexicano también solicitó al gobierno que se revise el régimen de pensiones, pero el tema es “revisar, evidentemente, de dónde va a salir el monto, si es que aumenta las pensiones”.

Añadió que en las mesas de trabajo se abordan dichos temas que deben quedar claros “y por lo tanto no se va a aprobar la ley hasta que no quede claro y que no estén de acuerdo: Primero a los que no están afectados, que se sepa que no se les afecta en absolutamente nada, incluso que hay beneficios; y segundo, para todo lo de pensiones también seguir trabajando con ellos para ver de qué maneras podemos mejorarlas”.