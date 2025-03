Monreal alaba a Sheinbaum por “haber extraditado a más de 20 narcotraficantes”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que la decisión de Claudia Sheinbaum de extraditar a más de veinte narcos a Estados Unidos es un acto de valentía.

En un video en sus redes sociales, el diputado morenista resaltó que no tenía precedentes la “extradición” de más de 20 narcotraficantes y acusó que eso se debía a trabas jurídicas del Poder Judicial.

“Las acciones que ha emprendido también no tienen precedente, esta de ayer de haber extraditado más de 20 narcotraficantes sentenciados que estaban purgando sentencias en México. “Por razones de carácter jurídico constitucional o resoluciones del Poder Judicial, estaban aquí no había procedido su extradición, trabas jurídicas el Poder Judicial imponía”.

Monreal apunto: “Ahora este hecho es un acto de valentía, es un acto que tiene que cuidarse por lo que puede desencadenar en nuestro territorio al enviar tal cantidad de personas vinculadas con el tráfico de drogas con la violencia y con otros actos de carácter antijurídico por eso hoy más que nunca requiere respaldo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum bravo por ella”.

A pesar de la alabanza de Monreal a la presidenta por la “extradición”, horas después de la publicación del video, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero afirmó que no se trató de una extradición, sino de “una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de estas personas en ese país”.

De igual manera, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que se trató de “una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”.

En su video, el legislador también la hostilidad que ahora se está viviendo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, por lo que pidió el respaldo para la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nunca en la historia, una presidenta de la República primero porque no había habido, pero ningún Ejecutivo Federal se había enfrentado con tal hostilidad a un gobierno extranjero, en este caso el de Estados Unidos y a un presidente tan complejo tan difícil, tan ubicado en la extrema política de la no diplomacia y el no respeto, por eso ha sido difícil este primer tramo de la presidenta Claudia Sheinbaum y por eso necesita el respaldo de los mexicanos y las mexicanas”, enfatizó.