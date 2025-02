Universidades certificarán a escuelas de bachillerato tras eliminación del examen de Comipems

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la eliminación del examen de Comipems, las escuelas públicas de nivel bachillerato serán certificadas por universidades como la UNAM, el IPN y la UAM, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es una manera de decir al joven: si vas a Cecati, al Conalep, CBTIS, Colegio de Bachilleres, es lo mismo que si vas a la UNAM o al Politécnico”, indicó Sheinbaum, en la presentación del “Bachillerato nacional para todas y todos ¡Mi derecho, mi lugar!”.

La estrategia incluye mejores condiciones académicas y laborales de docentes, así como el plan de estudios que buscan homologar.

El pase reglamentario de la UNAM y el Politécnico seguirá como hasta ahora; aunque la UAM, que como tal no contaba con vinculación de escuelas de educación media superior, ahora analiza incluir a quienes egresen del Colegio de Bachilleres.

José Antonio de los Reyes, rector de la UAM, afirmó: “Estamos trabajando en un nuevo proyecto de pase reglamentado a la Universidad Autónoma Metropolitana que implantaremos idealmente este mismo año. Este esquema permitirá, por ejemplo, que los estudiantes y las estudiantes destacadas del Colegio de Bachilleres ingresen de manera preferencial a nivel licenciatura de la UAM en sus cinco Unidades Universitarias: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco”.

El secretario de Educación, Mario Delgado, detalló el caso del pase reglamentario o “automático”, por ejemplo de la UNAM y el Politécnico, que es para los estudiantes que ingresan a sus escuelas de nivel medio superior.

“Va a ir evolucionando. La UAM dijo: ‘yo voy trabajando en una especie de pase directo del Colegio de Bachilleres hacia la UAM’. ¿Qué pasa? Que esto acerca a los jóvenes a las instituciones de educación superior con una ventaja: Cuando la UNAM o el Politécnico o el Tecnológico o la UAM van a dar el certificado, las posibilidades de que accedas, por ejemplo, a estudiar en el Politécnico se multiplican”.

Agregó que “esta vinculación hace más atractivo para los jóvenes estudiar porque justamente pueden vislumbrar una trayectoria más larga de estudios o deciden quedarse con su certificado técnico, pero avalado por una institución de educación superior”.

La SEP trabaja con los grupos académicos para que el último año de carrera técnica sea elaborado junto con la institución de educación superior.

El funcionario federal dijo que en este sistema nacional de educación media superior también se permitirá la revalidación de materias. “No importa dónde lo estudies porque vas a estar recibiendo la misma currícula que todos los demás” y de esa manera “disminuyen la presión inicial de querer ir a cierta preparatoria y después se puede definir y así se garantiza el derecho al acceso”.

El 14 de febrero se publicará la convocatoria y en marzo se libera la plataforma. Para ese mes la autoridad sabrá a dónde quieren ir los aspirantes “y si no tengo suficientes lugares tenemos estos meses desde marzo hasta agosto del siguiente año para ampliar los espacios”, en caso de que se rebasen los lugares, se van a ir sorteando para que quienes no tengan lugar en su primera opción, puedan ir a la segunda.

El secretario de Educación también indicó que trabaja, para empezar, con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México “para acabar con todos los porros, no queremos que haya porros y no queremos que haya acoso en contra de las niñas y adolescentes en el sistema educativo”.

El funcionario se reunió con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, para trabajar en protocolos para erradicar el acoso y la violencia contra las mujeres en todo el sistema educativo, el cual será presentado “pronto”.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, también informó que la máxima casa de estudios aumentará su oferta educativa en el bachillerato en, por lo menos, 1,500 lugares, para el ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con las cifras de Comipems, después del examen de junio de 2024, se inscribieron 285 mil 280 aspirantes, de los cuales cerca de 170 mil, casi el 60 por ciento buscaron entrar a la UNAM.

La mandataria federal concluyó que “el examen del Comipems se volvió un dolor de cabeza para los jóvenes porque el tema es si sacas una alta calificación te vas a una buena escuela y si no sacas una buena calificación pues te vas a una escuela que parece que no es tan buena y entonces desde los 15 años los jóvenes traen la carga de por qué yo no pude ir a una supuesta buena escuela”.

La estrategia, afirmó, es que “las instituciones de educación superior abrazan a la educación media superior y con ese abrazo, no es abrazar a las instituciones sino a las y los jóvenes (…) Queremos que las y los adolescente d vivan felices que para eso está el gobierno (…) El día de hoy pasamos del rechazo a la inclusión, del abandono a la dignificación de las y los jóvenes y del privilegio al derecho a la educación”.