FBI incluye a “Chapo Isidro”, líder de los Beltrán Leyva en Sinaloa, entre los 10 más buscados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ascendió a Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “Chapo Isidro”, en su lista de 10 fugitivos más buscados; la agencia lo investiga por el tráfico de “grandes cantidades” de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y mariguana, y ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o su condena.

El FBI estima que Meza Flores se encuentra en México como prófugo de la justicia de Estados Unidos, que lo busca por varios cargos criminales, incluyendo el de encabezar una organización llamada Meza-Flores con sede en Sinaloa, su estado natal.

De acuerdo con los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hackeados por el colectivo Guacamaya, “Chapo Isidro” nació en 1982 en Navojoa, Sinaloa, y encabeza el Cártel de los Beltrán Leyva en esa entidad.

Según un oficio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), el delincuente fue detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, y su nombre apareció en 19 averiguaciones previas, en su mayoría por delincuencia organizada.

NEW addition to the #FBI's Ten Most Wanted Fugitive List: Fausto Isidro Meza-Flores—Wanted for orchestrating the smuggling of deadly drugs into the U.S. The FBI is offering a $5M reward for info leading to his capture. @FBIWFO https://t.co/m8NfqYTkSW pic.twitter.com/kVFwpPTF4F