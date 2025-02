Cámara de Diputados recibe la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados recibió la solicitud de desafuero del diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco, investigado por una denuncia de abuso sexual por la Fiscalía de Morelos.

La petición va dirigida al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, y se aprecia el sello de recibido de la Cámara de Diputados a las 17:40 horas de este 6 de febrero.

Esto luego de que la Fiscalía de Morelos hiciera público que solicitaría el desafuero para el legislador oficialista, Cuauhtémoc Blanco, por una denuncia de abuso sexual presentada por su media hermana.

Prometen actuar conforme a derecho

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores Cervantes, afirmó que actuarán conforme a derecho y llevarán el debido proceso en la solicitud de desafuero del exfutbolista.

Flores Cervantes aseguró que no es un asunto político, sino un asunto de carácter legal.

“Yo presido una comisión en la que evidentemente se tiene que determinar y dictaminar conforme a derecho. Entonces de ninguna manera pienso excusarme de conocer este asunto.

“Entonces este es un asunto de carácter institucional y legal y, por cierto, yo no soy ministerio público, no soy fiscal, no nos toca a nosotros realizar culpabilidades, responsabilidades, no somos un jurado de sentencia. Si llega esto, cuando nos llegue, nos toca solamente un acto jurídico ver si cumple con los requisitos de posibilidad para usarlo y será un tema en la Cámara de Diputados quien determine si da lugar o no para la perspectiva judicial. Si puede ser investigado”, explicó.