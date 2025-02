Sheinbaum vetará la ley que "embarga" el salario si la aprueban los legisladores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si el Senado aprueba la reforma de cobranza delegada, con la que instituciones financieras pueden descontar directo de la nómina del trabajador el pago de un adeudo, el Ejecutivo la vetará, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum a los legisladores: “El salario de los trabajadores es intocable”.

Luego de que Morena revivió esta reforma, también rechazada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y tras las críticas por la insistencia en su aprobación, la jefa del Ejecutivo Federal aclaró en su “mañanera del pueblo”:

“No quiero dejar de decirlo porque hay una ley que está en el Senado que tiene que ver con que una institución de crédito obligue a un empleador a descontarle a los trabajadores el crédito vía nómina. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, no estamos de acuerdo. El salario del trabajador es el salario del trabajador”.

Enseguida la presidenta enfatizó: “Yo espero que no la apruebe el Senado de la República, y si la llegara a aprobar, la vamos a vetar. Nosotros no estamos de acuerdo. El salario de los trabajadores es intocable”.

Aseguró que hay otras formas en que las instituciones bancarias pueden hacer que se les paguen sus créditos, pero no será obligatorio mediante el descuento de nómina.

“Ahí para cualquiera que del Senado que quisiera aprobarla, digo, tienen todo el derecho, ¿verdad?, los senadores son independientes, pero nosotros no; la vetaríamos si llegara a aprobarse”.

Sobre esta reforma, el expresidente López Obrador declaró: “No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco, institución financiera debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a eso”.

En marzo de 2022 también prometió vetarla en caso de ser aprobada por el legislativo.