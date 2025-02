Confunden identidad de delincuente: Américo Villarreal sobre detenido en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detención de un presunto delincuente en Texas, a quien detuvieron el 27 de enero en posesión de varios kilos de cocaína, fue relacionada con Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador homónimo de Tamaulipas y actual delegado de Bienestar en Coahuila.

La mañana del sábado, un post en X del panista Jorge Triana, exhibió los documentos de la detención de Edgar Villarreal, a quien identificó como “La Fresa” y dijo que era “operador financiero” de Villarreal Santiago, con quien supuestamente aparecía en una fotografía.

Este domingo, el delegado de Bienestar, quien además es pareja de la senadora morenista Cecilia Guadiana, explicó que la persona que aparece en la fotografía no es el detenido sino Luis Roberto García, quien trabajó en el gobierno tamaulipeco.

En el video realizado en vivo, el funcionario rechazó la información sobre el vínculo con “La Fresa” y precisó que lo difundido corresponde a una campaña de desprestigio que se ha montado en contra de su familia desde hace tiempo.

“Me quieren vincular a mi y a Luis Roberto García, compañero que trabajó en el gobierno de Tamaulipas”.

El video fue para “decirles que es falso. No tenemos ningún vínculo ni relación con la persona detenida por actos ilegales en Estados Unidos. No lo conozco, no es familiar, no es un amigo”.

Además, sostuvo se respetuoso de la libertad de expresión pero aseguró que lo publicado rebasa todos los límites, por lo que decidió desmentir de manera catégorica lo difundido sobre esa presunta relación y los documentos en los que observó, no se menciona su nombre ni el de la persona de la fotografía, Luis Roberto García.