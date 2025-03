Sheinbaum defiende labor de Rommel Pacheco en la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Efideporte podría regresar este año, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también salió en defensa de Rommel Pacheco sobre en control del todas las actividades del deporte desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); también negó que haya excolaboradores de Alfredo Castillo operando.

Proceso publicó que “la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear una oficina especial para la atención del deporte social y comunitario fue frenada luego de que el director de la Conade, Rommel Pacheco, convenció a la mandataria de que ese cambio tendrá un impacto negativo en la obtención de medallas durante el ciclo olímpico”.

Aunque la presidenta no refirió si en efecto se creó esa oficina explicó que “en la Conade se queda todo lo que tiene que ver con el deporte, qué está haciendo Miguel Torruco, está trabajando en dos áreas: Uno, en estas actividades deportivas masivas, que vamos a hacer durante todo el sexenio”.

De nuevo invitó el 6 de abril a la Clase Nacional de Box que es parte del proyecto de vida saludable, con el que también buscan que los jóvenes no se acerquen a la violencia o a las adicciones “y que sean parte de este proceso deportivo, que se incorporen a través de ello y que después sigan desarrollando su vida junto con el deporte”.

Dijo que se anunciarán otras actividades.

“La otra muy importante es que hay en los territorios donde tenemos este trabajo especial de atención a las causas. Estamos invitando a formar equipos de futbol o clases de box o algunas otras actividades productivas para que los jóvenes además de jóvenes construyendo el futuro tengan otras oportunidades de desarrollarse.”

Esas, aseguró son las dos principales tareas de Miguel Torruco.

“En el caso de Rommel, en la Conade está desde la parte deportiva en las escuelas hasta la parte profesional y la relación con las federaciones”, dijo.

-¿El deporte social y comunitario se hace a nivel nacional con este tipo de convocatorias y de este tipo de eventos?

-Y sobre todo de atención a las causas para evitar que jóvenes tengan la tentación de acercarse a un grupo delictivo o la tentación de alguna adicción y que mejor los canalicemos a través del deporte

Proceso también publicó que “a contrapelo de lo que el gobierno federal dispuso al desaparecer el programa Efideporte porque no pudo generar más y mejores deportistas de alto rendimiento ni construir y remodelar infraestructura deportiva, el diputado Felipe Delgado Carrillo, hermano del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó una iniciativa que pretende revivirlo y ampliarlo. El pretexto es, otra vez, supuestamente, beneficiar al deporte social y comunitario”.

Desde 2017, Proceso ha documentado cómo el Efideporte fue creado, y con el tiempo manipulado, para que los servidores públicos que lo operan se beneficien. Al tratarse de un programa que no es auditable nadie vigila el cumplimiento del mismo. Esta casa editorial publicó dos reportajes en los que dio cuenta de la manera en la que el dinero del Efideporte fue desviado.

Este lunes la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que buscarán que este fondo se reactive lo más pronto.

“De hecho, parece, a lo mejor lo reactivamos este año (2025) la idea es que este esquema, si mal no me acuerdo son empresarios que tienen algunas deducciones para poder hacer instalaciones deportivas entonces es probable, si se puede reactivarlo este año y si no ya para el 2026”, aunque para eso tendría que modificarse la Ley de Ingresos que ya entró en vigor para 2025.