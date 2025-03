Avanza dictamen sobre Soberanía Nacional; hoy se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados avalaron el dictamen en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional y tráfico ilegal de armas enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen fue avalado por 55 votos a favor y cinco en contra por la iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 19 y adiciona los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución Política.

La iniciativa establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación.

También que no consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del estado mexicano, además determina que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente por el delito de terrorismo.

El dictamen será discutido este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, según al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

Durante la discusión en las comisiones, los diputados de oposición se manifestaron en contra por considerar innecesaria la medida y pidieron atender las causas de inseguridad en el país.

La diputada del PRI, Leticia Barrera Maldonado, afirmó que su partido no apoyará la reforma porque es innecesaria y pidió una estrategia de seguridad efectiva.

“El PRI siempre ha defendido la soberanía de México desde sus orígenes y lo seguiremos haciendo sin demagogias y sin simulaciones. No se requiere reformar para proteger la soberanía nacional porque ya está en la Constitución, sino una estrategia efectiva de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país”, afirmó.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, afirmó que su partido apoya la defensa de la Patria, pero resaltó que ésta se constituye por ciudadanos que todos los días sufren las consecuencias de una pésima estrategia de “abrazos, no balazos”.

“Suena hasta poético los discursos que vienen a dar aquí los oficialistas. “La soberanía popular se siente en cada rincón del país”. Pero la realidad es muy contraria.

“¿Dónde estuvo la soberanía en el casi campo de concentración que se encontró en Jalisco? Ahí no mandó el pueblo, ahí no mandó el poder constitucional, ahí mandó el crimen organizado. La soberanía se ha perdido cuando son muchas las regiones de este país donde no manda la autoridad electa por las y los ciudadanos, manda el más fuerte”, resaltó.