Diputados de Morena, PAN y MC aprueban reforma en defensa de la Soberanía Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Diputados oficialistas junto al PAN y MC aprobaron la reforma que envío la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de protección a la soberanía nacional, intervenciones extranjeras y la prohibición del tráfico ilegal de armas, en respuesta a la designación de terroristas a miembros de crimen organizado por parte de Estados Unidos.

La iniciativa reforma el artículo 19 y adiciona los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución Política y establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación.

Los legisladores aprobaron la reforma por 417 votos a favor y 36 en contra de la iniciativa que también establece que no consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, además determina que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente por el delito de terrorismo y tráfico de armas.

La reforma tendrá que aprobarse en al menos 17 congresos locales para que, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se eleve a rango constitucional.

Diputados del PRI votan en contra por considerar que la reforma es innecesaria; piden atender inseguridad, en su lugar

Durante el debate, los diputados de oposición, sobre todo los del PRI, resaltaron que la Carta Magna ya prohíbe la intervención, por lo que consideraron innecesaria la iniciativa, en cambio pidieron atender la violencia interna del país.

El diputado del PRI, Emilio Lara Calderón, afirmó que la Constitución Política ya establece la soberanía de México que, como lo dicta el artículo 39, reside esencial y originariamente en el pueblo, por lo que consideró la reforma como una cortina de humo para justificar los fracasos de Morena.

“Lo que no podemos permitir las y los diputados del PRI es que se utilice esta Cámara de Diputados, pero, sobre todo, la Constitución como una cortina de humo para justificar los fracasos de Morena en seguridad, en economía y en diplomacia. Hoy nuestra soberanía se erosiona, pero no por la Constitución, por la inacción y por la omisión de este gobierno, de una política de abrazos y no balazos que ha permitido que el crimen organizado tome el control de vastas regiones del país”, explicó.

Por su parte, la diputada tricolor, Nadia Navarro Acevedo, afirmó que su partido no apoyó la reforma, pues la calificó de palabras vacías y carente de todo contenido, sin embargo, pidió atender los problemas de violencia en que se encuentra el país.

“En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos en contra de este dictamen porque no abona al fortalecimiento de nuestro Estado mexicano. Nuestra ley es clara, en el artículo 39 de la Carta Magna reconoce el poder soberano. El artículo 33, prohíbe la presencia de los extranjeros en la política nacional.

“Pero esta discusión no es sobre independencia ni soberanía ni política exterior, el documento que estamos discutiendo y que seguramente aprobará la mayoría, es un medio para distraer la falta de acción contundente en la defensa de nuestro país”, resaltó.

Por su parte, el diputado del PAN, César Israel Damián Retes, resaltó que su partido votó a favor de la iniciativa, aunque, afirmó, que la reforma sólo es populismo constitucional y cuestionó que la soberanía también se viola de manera interior al no atender la violencia en el país.

“Porque si de verdad les interesa la soberanía ¿en dónde está el Estado cuando secuestran, violan y matan mujeres? ¿Por qué no hace nada el Estado en los territorios que domina el narcotráfico? ¿Por qué el Estado no ha hecho todo para pacificar Sinaloa?”, cuestionó.