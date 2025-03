“Noroña debería estar en el manicomio”: Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que su partido denunciará a todos los políticos involucrados con el narcotráfico, el también senador arremetió contra el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y afirmó que debería de estar en un manicomio.

En conferencia de prensa, el líder tricolor respondió una pregunta en la se le cuestionó sobre los dichos de Fernández Noroña, respecto a que en el 2027 el legislador tricolor debería de estar en la cárcel, por lo que afirmó que el senador oficialista es un porrista y una vergüenza que denigra al Senado de la República.

“Fernández Noroña se los digo honestamente, es un payaso, es verdaderamente ridículo lo que hace representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena. Es de vergüenza, denigra al Senado de la República, nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que, si ese es el presidente del Senado mexicano, Noroña debería de estar en el manicomio, necesita un psiquiatra, un psicólogo”.

Y continuó: “Le deben de dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República, como un vil bufón, un payaso que quiere agradar y quiere quedar bien con el gobierno de la República. No lo pelan, no le dan su lugar, verdaderamente es lamentable, pero eso es lo que hace un bufón, un lacayo que está arrodillado ante un gobierno que no le permite tener ninguna oportunidad”.

Antes de esa declaración, el presidente nacional del PRI dio a conocer que su partido denunciará a los responsables de la crisis de seguridad, esto luego de que se descubriera un crematorio clandestino en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

“Vamos a denunciar a quienes estén vinculados al crimen organizado, porque no podemos permitir que los narco políticos de Morena estén impunes y actúen con vil impunidad costo de la gente del pueblo de México, todo ello lo tienen que explicar, por eso le exigimos al gobierno de la República que combata, que investigue a todos los políticos señalados, principalmente del Partido Morena, de sus vínculos con el crimen organizado, porque esto es lo que daña la relación con el gobierno de los Estados Unidos y con el Gobierno de Canadá”, denunció.