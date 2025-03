Cuauhtémoc Blanco espera que quienes le han “tirado” se disculpen cuando lo exoneren

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la sección Instructora de la Cámara de Diputados diera entrada al proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el legislador morenista afirmó que ya tiene lista su defensa y que, cuando el caso salga a su favor, espera que quien le ha “tirado” y criticado le pida una disculpa.

En breve entrevista con medios en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco aseguró que está muy tranquilo y que tiene limpia su conciencia.

“Estoy muy tranquilo, mi conciencia está muy tranquila y me voy a defender. Vamos a ver las equivocaciones que han estado cometiendo y cuando, primeramente Dios, salga a favor, tengo mucha fe, espero que toda la gente que me ha tirado y me ha criticado, salga y me pida una disculpa”, afirmó.

El legislador resaltó que ya está muy cansado de los mismo, por lo que dijo que ahora tiene que defenderse, ya que es muy fácil acusar a cualquier persona, misma que también tiene el derecho de defenderse.