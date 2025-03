Dueño de Polymarchs estalla en el Senado al ser cuestionado por la prensa sobre costo por conciertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante su visita al Senado de la República, para promocionar el IV Festival Musical Atmosfera para celebrar el AIFA y el bicentenario del municipio de Tecámac, Estado de México, el dueño del sonido Polymarchs, Apolinar Silva, estalló contra la prensa al ser cuestionado sobre el costo de su participación.

Al término de la conferencia de prensa, el dueño del sonido Polymarchs fue cuestionado por el costo de su participación en el próximo evento en Tecámac, sin embargo, el sonidero tomó a mal la pregunta y justificó a gritos el costo del evento, realizado en Paseo de la Reforma el 31 de diciembre del 2024, donde participó su sonido.

“Creo, con todo respeto para toda la prensa, que creo que todavía no queda en claro que, en el Paseo de la Reforma, el precio, lo que costó el festival fueron 10 millones doscientos. No fueron para mí. Fue para pagar todos los gastos, desde la valla que costó un millón setecientos cincuenta, los tambos de agua que fueron cincuenta toneladas de agua, los soportes, mil trescientas luces robóticas, setenta y cinco rayos láser, trescientas personas trabajando en días festivos y todavía me pregunta qué cuánto voy a cobrar.

“No le digo porque me daría pena, perdón. Usted tiene que imaginarse, que eso fue lo más barato que se ha hecho en festivales. Quiero que comprenda. Cuando un artista se sube al escenario, solamente cobran ellos y levantan la mano. Yo tuve que trabajar cuatro días con trescientas personas. Quiero que lo que les entra a muchos en la cabeza, perdónenme, pero hay que contarles como peras y manzanas. El evento costó 10 millones doscientos para la Secretaría de Cultura. Con esos 10 millones doscientos se pagó todo”, explicó.

Posteriormente, Apolinar Silva explicó que no cobraría lo mismo que se cobró por su evento de Reforma, sino que serían un 30% menos, además de que el costo del evento depende por la trascendencia de la labor artística.

“Eso es periódico de ayer. Como dice el periódico de ayer, señores, esto fue lo más barato que se ha hecho. Esto fue lo más barato que se ha hecho. Si no me lo quieren a mí, pregúntenle a la Secretaría de Cultura. Por supuesto. Se va como a un 30 por ciento. Se van a traer, yo calculo que al evento van a llegar más de cien mil personas. Para que un artista pueda meter tal cantidad, medio millón como se hizo en el Ángel de la Independencia, debe de ser un artista con mucha trascendencia”, enfatizó.

A pesar de las precisiones que Silva dio a gritos en el Senado, no abordó los señalamientos de un posible conflicto de interés al presentarse en eventos organizados y pagados por el gobierno, ya que se hija es Paulina Silva, vocera en funciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.