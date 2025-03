Políticos buscan colgarse de vigilia y luto nacional por campo de exterminio, acusan organizadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Organizadores de la vigilia y luto nacional por el hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco por colectivos de familiares de personas desaparecidas, denunciaron a organizaciones vinculadas a Morena y al nuevo partido Somos México de incurrir en “la tentación de agandalle” y colgarse de la movilización nacional programada para el sábado 15 en más de una docena de plazas públicas, incluido el Zócalo de la Ciudad de México.

Al insistir en el rechazo a los partidos políticos por tener “las manos manchadas de sangre”, en un comunicado transmitido por Huellas de la Memoria, el primer colectivo de familiares de desaparecidos que convocó a la vigilia y luto nacional, resaltaron que a pesar de advertir la posición apartidista de la movilización hecha el martes 11, “tal parece que a algunas y algunos políticos carroñeros y carroñeras” no les quedó claro el mensaje.

Ante la insistente “tentación de agandalle”, Huellas de la Memoria resaltó que ante la indignación que ha generado el descubrimiento de colectivos de buscadores y buscadoras en Teuchitlán, Jalisco, y con ella la suma de familiares de personas desaparecidas y de ciudadanos indignados para participar en la vigilia y el luto nacional, “también crece la ambición de los partidos que tratan de suplantar a los convocantes, haciéndose pasar por ‘sociedad civil organizada’ u en otros casos, ni siquiera esconden sus sigla, ni su cinismo oportunista de querer encabezar la vigilia y, por tanto, la denuncia contra el gobierno “.

El colectivo denunció que, la tarde del martes 11, personas que forman parte del Movimiento Nacional por la Esperanza, vinculada a Morena, “se acercaron a los familiares en la Ciudad de México para ofrecer inexplicablemente mobiliario, carpas y sillas de parte del profesor René Bejarano y Dolores Padierna”.

Según el comunicado, “las familias las rechazaron de inmediato” y se comunicaron con Huellas de la Memoria, lo que motivó que se emitiera el primer pronunciamiento.

Un día después, “personas cercanas al exsenador Emilio Álvarez Icaza, preguntaron a compañeros que cómo iba a estar la logística, a qué hora sería el evento central, quienes participarían y ‘si se ofrecía algo”.

Los familiares de personas desaparecidas recordaron que Álvarez Icaza es integrante del Frente Cívico Nacional y del nuevo partido Somos México, en el que militan Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán del extinto PRD y Gustavo Madero del PAN, “entre muchos otros impresentables que hoy, según la coyuntura, se hacen pasar por ‘sociedad civil’ para aprovechar acciones de protesta que les sirvan y posicionarse frente al gobierno en futuro proceso electoral”.

Los convocantes a la movilización social reprobaron la “necedad y cinismo” de los políticos del partido de reciente creación que en la cuenta de X de la plataforma electoral UNE, vinculada a Somos México, lanzaron un video en el que convocan a la vigilia y el luto nacional.

“Como convocantes y organizadores de la iniciativa y junto con colectivos de familias buscadoras de todo el país, les decimos a los partidos políticos viejos o nuevos, que no los queremos aquí, aunque se vistan de ‘Sociedad Civil’, aunque se llamen UNE, aunque se digan Frente Cívico Nacional, Somos México tienen las manos manchadas de sangre, al igual que las tienen los de Morena, PT, Partido Verde, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano”, puntualizaron los integrantes de Huellas de la Memoria.

Los familiares de personas desaparecidas insistieron en el rechazo al señalar que “no vamos a caminar con quien nos metió en este infierno”, que para los activistas suman más de 120 mil víctimas, más de las 113 mil del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

“No necesitamos de su apoyo. No queremos que nos acompañen. No queremos que se presenten No queremos que marchen en esta Vigila que con tanta rabia y dignidad estamos organizamos”, apuntaron.

Tras hacer votos porque los políticos entiendan su indignación, el último párrafo del comunicado lo dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum a la que invitaron a dejar “de inventarse un país que no existe” y encontrarse con los familiares de las personas desaparecidas.

“A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le exigimos que deje su soberbia y la comodidad de su palacio, que deje de inventarse un país que no existe. Y que, si quiere enfrentarse a la realidad, se encuentre cara a cara con todos los colectivos de familias buscadoras, ellos y ellas le ayudaran y nos ayudaran a buscar la puerta de salida del infierno, ese infierno que usted, señora presidenta, nunca ha pisado”, concluyó Huellas de la Memoria.

A dos días de la vigila y luto nacional, colectivos de familiares de personas desaparecidas y de buscadores han anunciado la ocupación de plazas públicas de las ciudades de Aguascalientes, Apatzingán, Ciudad de México, Chihuahua, Chilpancingo, Ciudad Juárez, Colima, Cuernavaca, Fresnillo, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Pachuca, Piedras Negras, Puebla, Querétaro, Saltillo, Tampico, Tepic, Tijuana, Torreón, Xalapa, Zacatecas, Veracruz y Mérida.