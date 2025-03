Sheinbaum afirma que el Episcopado “no tiene la información correcta” sobre desapariciones en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No tiene la información correcta el Episcopado”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum ante el comunicado que emitió la Conferencia del Episcopado Mexicano en torno al hallazgo de “campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado” en Jalisco y ante lo que acusa que el gobierno intenta ocultar que aumentan 40 por ciento las desapariciones en México.

La mandataria federal pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comunicarse con los representantes religiosos.

La Iglesia católica denunció una “profunda preocupación de que existan muchos lugares como éste en nuestra nación, los cuales son sitios donde se han cometido los más graves delitos contra la humanidad”.

También manifestó: “nuestro extrañamiento porque mientras se presume que baja un 15 por ciento los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40 por ciento las desapariciones, desafortunadamente la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes”.

La jefa del Ejecutivo federal respondió: “No tiene la información correcta el Episcopado, vamos a informar a partir de... En 15 días vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también, que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días para ver si fue hallada la persona”.

Al final la presidenta concluyó que “el Episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos a la secretaria de Gobernación que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así”.

Antes, Sheinbaum explicó que en el registro de desapariciones ha colaborado la Agencia de Transformación Digital con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para darles información diaria de los delitos que se cometen, lo cual hace mediante una plataforma que han desarrollado, “mucho más ágil de la propia plataforma México que es lo que se informa permanentemente”.

Con estos datos, el gobierno federal informará sobre las carpetas de investigación “porque hay esta idea de que hay más casos de desapariciones que homicidios, no es verdad”, esto será con datos que recaban las fiscalías estatales, además de las comisiones de búsqueda que tienen la información de los propios colectivos de búsqueda.

“Cuando una persona fallece prácticamente no hay cifra negra, si es por motivo violento menos, la investigación que se hace por parte de las fiscalías es prácticamente uno a uno, igual en robo de auto hay muy poca cifra negra”, expuso.

En el caso de las desapariciones, dijo que cuando una familia no encuentra a uno de sus integrantes de inmediato va a la fiscalía, por lo que casi no se presenta la cifra negra, aunque admite que puede algunos casos que no se denuncian, “pero en general se denuncia a las fiscalías, las familias acuden a la institución correspondiente para poder denunciar, entonces vamos a estar informando”.