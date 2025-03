Valentina Gilabert reaparece en redes sociales tras sobrevivir más de 10 puñaladas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La modelo Valentina Gilabert, víctima de un ataque con arma blanca por parte de la influencer Marianne “N”, el pasado 4 de febrero, reapareció en TikTok junto a sus familiares; las imágenes muestran su notable mejoría tras haber sido apuñalada en más de 10 ocasiones.

Valentina estuvo en terapia intensiva y se le indujo en un coma farmacológico, debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, Marianne “N”, su presunta agresora, fue vinculada a proceso por el delito de lesiones dolosas y permanece recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes.

Gilabert fue dada de alta el pasado 18 de febrero, desde entonces no hubo más noticias sobre ella. Sin embargo, esta semana apareció en un video publicado en redes sociales por su hermana, Chloe Gilabert.

En el clip de TikTok, ambas jóvenes bailan la canción “Come and get your love” de Redbone. Valentina usa un vestido blanco y tenis converse, aunque llama la atención su mano vendada y aparentemente con yeso.

En el video, internautas externaron su apoyo a Gilabert con comentarios como: “Qué bueno que ya estas bien, Valentina” y “Me alegra mucho que Valentina esté bien. Espero Marianne no salga de la cárcel en un buen tiempo”.

Sin embargo, otros usuarios cuestionaron su estado de salud debido a la visible mejoría en poco tiempo: “(No es hate), pero no se ve que estuvo en coma, ni que pasó todo lo que sucedió”, “¿Dónde están los daños del pecho y la cara según? Puro show”, se lee en los comentarios.

Las hermanas Gilabert grabaron el video en una reunión familiar como homenaje a su abuela, la actriz Iliana de la Garza, cuya muerte se confirmó el pasado 13 de enero.

Horas después de que el TikTok se viralizó, otra persona cercana a la modelo publicó una fotografía con ella en la misma reunión, donde se aprecian de cerca algunas sus cicatrices.

“Felices de tenerte en casa, sin duda eres un milagro. Te amo mi niña”, se lee en la publicación.

Gilabert con su familiar.

Por el momento, Valentina continúa en proceso de rehabilitación con terapias físicas y psicológicas. En reiteradas ocasiones, su familia ha agradecido el apoyo brindado durante el proceso de la joven.

Gilabert no ha dado declaraciones públicas, sin embargo, su reaparición en redes sociales es señal de su mejoría física tras la agresión.