Sheinbaum respalda la propuesta de Brugada sobre corridas de toros sin violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Continuar las corridas de toros sin lesionarlos y sin que se les apliquen actos de crueldad es “una buena salida”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la propuesta que impulsa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“La propuesta lo que busca es mantener a todo este grupo que trabaja alrededor de la tauromaquia, pero al mismo tiempo respetar además la Constitución ahora, que establece claramente la protección de los animales”, dijo.

La mandataria federal recordó que al tratarse además de un tema que ya se resguarda en la Constitución, “es difícil que se mantengan las corridas como estaban y sé que hay mucha gente que se dedica a esto que tiene su posición distinta, respetable, pero pues es una buena salida”.

La jefa del Ejecutivo federal dio importancia a la cantidad de personas que está vinculada con la crianza y todo lo que está alrededor de las corridas de toros y retomó lo que aplican en otros países.

“Es una salida que se ha tomado antes en otros países. En España, que es justamente el origen de la tauromaquia, en muchas ciudades hay esta situación, incluso ciudades que tienen prohibido completamente como Barcelona, si mal no me equivoco, pero hay otros países y ciudades que han optado por esta opción y me parece una buena salida”.

Ahora, dijo, corresponde a Brugada detallar la propuesta, “ya se tendrá que sentar a trabajar Clara, que es muy buena jefa de Gobierno, con unos y con otros para poder encontrar este esquema”.

Las opiniones de la autoridad se dan en medio de los argumentos de organizaciones en defensa de los animales que insisten que el cautiverio o “crianza” en sí es una forma de maltrato a las diversas especies.