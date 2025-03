Trump arranca la ampliaciÃ³n del muro en la frontera con MÃ©xico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Donald Trump dio a conocer este domingo la ampliación del muro en la frontera con México.

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció en un video que la construcción del muro comenzó oficialmente el domingo.

"A todos, estoy aquí en Arizona, y justo en este punto pueden ver dónde termina el muro fronterizo", declaró la exgobernadora de Dakota del Sur, en un video compartido en redes sociales.

"A partir de hoy, comenzamos siete millas (más de 11 kilómetros) de construcción. Seguiremos trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser seguro", añadió.

Announcing today - we’re building 7 more miles of wall.



Make America Safe Again! pic.twitter.com/JyVgxrzSZY