Hackeo a Sheinbaum: la verdadera historia del teléfono intervenido según la presidenta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este 17 de marzo en su conferencia matutina que su teléfono fue hackeado y explicó la historia detrás del celular. De acuerdo con la mandataria, se trata de un número que ha utilizado desde hace más de 15 años y que muchas personas conocen, ya que lo ha usado en distintas etapas de su carrera política.

“Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío? Ese sí era mi teléfono y todavía lo guardo”, afirmó Sheinbaum.

Un teléfono con historia

La mandataria explicó que este teléfono se lo dio en 2008 Layda Sansores, quien en ese entonces era senadora. Según Sheinbaum, en esa época tenía un teléfono de recarga, lo que le impedía recibir llamadas cuando se le terminaba el crédito.

“Yo trabajaba en la UNAM y compraba crédito para mi teléfono, pero se me acababa y ya no me podían llamar. Layda me dijo: ‘Te voy a regalar este teléfono y yo lo voy a pagar para que no tengas ese problema’”, relató.

Sheinbaum aseguró que tras tres años de usarlo, tomó el control total del número y lo puso a su nombre. Posteriormente, cuando fue jefa delegacional en Tlalpan, el teléfono se convirtió en una vía de contacto con los vecinos.

“Ese teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo. Muchos vecinos de Tlalpan lo usaban para hacerme gestiones: ‘que si falta agua, que si la luz…’”, recordó la presidenta.

Un número ampliamente conocido

La mandataria mantuvo ese número incluso después de asumir el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México y, según sus palabras, decidió conservarlo como un canal de comunicación con la ciudadanía.

“Tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era”, comentó en referencia a publicaciones que han revelado su contacto en el pasado.

Sheinbaum también mencionó que Mario Delgado, actual secretario de Educación y expresidente de Morena, fue víctima de un hackeo similar en su teléfono hace algunos años. Sin embargo, él optó por cambiar su número, a diferencia de ella.

El hackeo y la investigación

Sheinbaum confirmó que, además del teléfono, también fue intervenida su cuenta de correo electrónico de Yahoo, la primera que creó.

“Es una cuenta de correo muy antigua, que tiene muchísimas personas. Aparte, tengo la cuenta de Gobierno, que sí tiene todas las condiciones de ciberseguridad”, explicó.

El ataque a su dispositivo fue detectado por Apple, que notificó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital, la cual tomó medidas para evaluar la situación.

“¿Quién lo hackeó? No sabemos”, respondió cuando la prensa le preguntó sobre los responsables o el origen del ataque.

Relación con el informe del NYT

El hackeo fue reportado recientemente por The New York Times, que señaló que ocurrió poco después de la entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos.

El medio estadunidense también destacó que Sheinbaum ha implementado una estrategia de seguridad que incluye medidas como esta extradición y que, según sus fuentes, ha influido en la relación con el expresidente de EE.UU. Donald Trump.

La presidenta de México rechazó algunas afirmaciones del artículo y mencionó que la información presentada por el NYT incluye tanto datos verídicos como otros que no sabe de dónde salieron.

“Hay algunos temas ciertos, en general los he contado aquí en la mañanera porque no tengo nada que esconder, pero otros temas no sé de dónde los sacaron, porque no son reales”, enfatizó.