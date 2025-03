Rocío Nahle gana demanda contra Arturo Castagné por difamación, calumnias y violencia de género

XALAPA, Ver. (apro). – La jueza Yuriria Zoraya López Gaspar, del Juzgado Sexto en el Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, resolvió que el empresario Arturo Castagné Couturier incurrió en difamación, calumnias y violencia política de género contra la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y le impuso el pago de una indemnización de 14 millones de pesos.

La mandataria estatal demandó al empresario por daño moral, argumentando que durante su campaña a la gubernatura de Veracruz, entre abril y mayo de 2024, Castagné difundió información en redes sociales que fue considerada falsa y sin sustento, en la que lo acusaba de enriquecimiento ilícito y corrupción durante su gestión como titular de la Secretaría de Energía.

Entre las publicaciones analizadas, el empresario aseguró que Nahle y su familia poseían propiedades de lujo en Veracruz, Monterrey y Tabasco, además de presuntamente haber desviado recursos públicos.

La jueza determinó que las expresiones de Castagné carecen de pruebas legales y excedieron los límites de la libertad de expresión, constituyendo un ataque directo a la reputación de la mandataria. También señaló que el empresario empleó lenguaje discriminatorio, al referirse a Nahle como “zacatecana”, con el fin de cuestionar su vínculo con Veracruz.

Como parte de la resolución, se ordenó a Castagné publicar un extracto del fallo en los mismos medios donde realizó sus acusaciones y cumplir con la indemnización de 14 millones de pesos en un plazo de cinco días.

El juicio ordinario civil 1365/2024, promovido por Nahle García en septiembre de 2024, se llevó a cabo en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito. En la audiencia del 7 de noviembre de 2024, la parte demandante presentó sus pruebas, mientras que Castagné no compareció.

Dado el volumen de pruebas, el tribunal programó una nueva audiencia el 5 de marzo de 2025, conforme al artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, con lo que se cerró el periodo probatorio.

Posteriormente, en la etapa de alegatos, solo la parte actora presentó manifestaciones, ya que Castagné quedó excluido de su derecho a defensa por no presentarse al proceso.

Entre las pruebas analizadas se incluyeron 255 capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales y entrevistas donde el empresario lanzó acusaciones contra la mandataria.

Tras conocerse la sentencia, Arturo Castagné reaccionó en su cuenta de la red social X, donde rechazó la resolución judicial y aseguró que nunca fue notificado ni citado a audiencia.

“Este es el nuevo México en el que viviremos con esta secta de políticos corruptos, delincuentes y autoritarios embriagados de poder”, escribió.

En otra publicación, insistió en que no se retractará y que seguirá denunciando a la gobernadora y su círculo cercano. Afirmó que colaborará con instancias internacionales para exponer el caso y que en los próximos días publicará más pruebas.

“La razón y las pruebas están de mi lado. Tarde o temprano, ella deberá pagar”, sentenció.

El empresario presentó en 2024 una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR)contra Rocío Nahle por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones.

El caso sigue en curso, y se espera que en los próximos días Castagné determine si impugnará la resolución o buscará otras vías legales para defender su postura.

Familia comenté no volver a tocar el tema de la señora de Zacatecas Norma Rocío Nahle García pero me estoy enterando de la sentencia en mi contra !!!



— ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) March 16, 2025