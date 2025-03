“Sí hackearon mi teléfono”: Sheinbaum confirmó la intervención tras entrega de capos a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su teléfono y correo electrónico fueron hackeados, aunque matizó que son un número y una cuenta de hace tiempo, aunque aún no saben de dónde vino, afirma que ahora sus datos son institucionales.

El gobierno federal aún no sabe quién hackeó el número, “están investigando, es difícil conocer, pero les pongo lo que fue ese teléfono. Y la cuenta de correo electrónico que hackearon también es una cuenta de correo que tengo creo que fue la primera cuenta de correo electrónico que abrí de Yahoo”.

La cuenta del correo electrónico, agregó, es “muy muy antigua que tiene muchísimas personas y aparte pues tengo la cuenta del gobierno que se atiende pues todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno y demás. Entonces así así fue, en efecto. No sé cómo conoció esta reportera del hackeo, pero pues les platico que así fue”.

Sobre si tomaría medidas al respecto para evitar que algún otro número o cuenta sean hackeados, dijo que cuenta con las cuentas oficiales del gobierno, además de que tiene otro número telefónico que “por obvias razones, no lo voy a dar aquí”.

La mandataria federal se refirió a la información que publicó The New York Times sobre un hackeo a su teléfono, luego del envío de 29 narcotraficantes a Estados Unidos.

“Sí hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó (a la reportera del NYT), hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico”, la jefa del Ejecutivo mexicano también dio detalle de cómo se presentó el hecho.

“Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. Adecuadamente, la verdad, se dieron cuenta del hackeo. Tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó. Ahora, ¿qué teléfono era? Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío, que sí era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí”.

Relató ese teléfono lo guarda porque, dijo, le tiene aprecio dado que se lo regaló la hoy gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pero se lo dio “en el movimiento de las Adelitas en 2008, porque yo usaba un teléfono que compraba crédito, yo trabajaba en la UNAM entonces y compraba crédito y se me acababa el crédito. Bueno, era ya saben, como recarga. Se me acababa el crédito y luego no me podían llamar por teléfono. Entonces Layda me dijo: te voy a regalar este teléfono y yo te lo voy a pagar para que no tengas ese problema”.

Después lo puso a su nombre, cuando llegó a gobernar la alcaldía de Tlalpan. “Muchos vecinos de Tlalpan tienen ese teléfono y todavía me hacen gestiones. Que si falta agua, que si la luz, que si no sé qué. Entonces, pues tengo comunicación con los vecinos de Tlalpan. Lo mantuve como jefa de gobierno. Ese teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo”.