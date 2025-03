Diputados oficialistas empantanan proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, legisladores oficialistas empantanan el proceso de desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco; ahora, solicitaron un dictamen para admitir o desechar la discusión de la pérdida de inmunidad para el exgobernador de Morelos.

En la sesión de esta tarde que sostuvo la Sección Instructora, sus integrantes acordaron mantenerse en sesión permanente para dar tiempo a que en los próximos días les entreguen el dictamen sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y, con ello, consultar si se admite o no el asunto para discutirlo, explicó el presidente de la comisión, el morenista Hugo Eric Flores Cervantes.

“Este es un asunto de procedimientos legales y estamos siendo escrupulosos en cuidarlo. Hoy me solicitan, pues no solamente este debate de criterios, porque tenemos criterios diversos, mientras que algunos dicen que ya empezó el proceso, otros sostenemos que hay que hacer autos de admisión, y bueno, pues si me están diciendo, o desechamiento, para que sea votado, pues si me están pidiendo un dictamen, con mucho gusto lo vamos a hacer.

“No es patear el bote, es hacer las cosas escrupulosamente. Va a tener que ser esta misma semana, de hecho. El diputado Bolaños Cacho, que esta sesión se declare permanente, no va a haber necesidad de convocar nuevamente de manera oficial, lo que quiere decir que esta misma semana, en cuanto yo termine este dictamen, pues se les presentará para su votación”, dijo.

Por su parte, el diputado panista Germán Martínez, miembro de la Sección Instructora, afirmó en entrevista, que los diputados oficialistas están retrasando el asunto de desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco.

“Por supuesto que están dilatando el procedimiento una vez más, ahora por dos días o tres días, para seguir arrastrando los pies y que la víctima no tenga justicia.

“No lo declaro culpable yo. El tema es que no se estudia y no se presenta un dictamen, en definitiva, de si se admite y tienen la cobardía para no presentar un dictamen de si se desecha. También le sacan a desecharlo, porque desecharlo saben que lo llevamos al Pleno, porque un asunto desechado de la Sección Instructora va al Pleno, pues órale pues, si lo van a desechar que lo lleven al Pleno”, explicó.

El acuerdo de realizar un dictamen fue propuesto por el diputado Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y la morenista Adriana Belinda Quiroz; en los próximos tres días los cuatro miembros de la Sección Instructora recibirán el dictamen y podrán ser citados a una nueva sesión para votar a favor o en contra de que se lleve a cabo la discusión del desafuero de Cuauhtémoc Blanco.